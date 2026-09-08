Las personas inscriptas en el Concurso de Aspirantes para ingresar al Poder Judicial de San Juan 2026 que hayan declarado una condición de discapacidad deberán acreditar su situación mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

El trámite podrá realizarse desde el miércoles 9 hasta el lunes 14 de septiembre, inclusive, tanto de manera presencial como por correo electrónico.

Dónde presentar el certificado

En la Primera Circunscripción Judicial, la documentación podrá entregarse en el Edificio Anexo Aberastain, ubicado en Rivadavia 502 Este, esquina Aberastain, Ciudad de San Juan, donde funciona el Programa de Promoción e Inclusión de Personas con Discapacidad del Poder Judicial.

La atención será el miércoles 9, jueves 10 y lunes 14 de septiembre, de 8 a 13hs. Además, el jueves 10 habrá horario extendido, de 8 a 17hs.

En la Segunda Circunscripción Judicial, correspondiente a Jáchal e Iglesia, el trámite podrá realizarse en la Oficina Judicial Multifuero, ubicada en avenida San Martín 662, edificio municipal, Ciudad de San José de Jáchal. La atención será los días miércoles 9, jueves 10 y lunes 14, de 8 a 13hs.

Si el postulante no puede concurrir personalmente, otra persona podrá entregar la documentación en su representación, siempre que exhiba el CUD.

También se puede presentar de manera virtual

Los postulantes también tendrán la posibilidad de enviar el certificado por correo electrónico.

Para la Primera Circunscripción Judicial, deberán escribir a , mientras que quienes correspondan a la Segunda Circunscripción Judicial (Jáchal e Iglesia) deberán enviarlo a .

El asunto del correo deberá respetar obligatoriamente el siguiente formato: “CUD - Apellido y Nombre del Postulante – DNI”.

Los correos se recibirán desde el miércoles 9 hasta el lunes 14 de septiembre inclusive. En el mensaje deberá adjuntarse el Certificado Único de Discapacidad original.

Una fecha límite que no se puede pasar

Desde el Poder Judicial remarcaron la importancia de cumplir con los plazos y las formas establecidas para acreditar la condición declarada durante la inscripción.

Una vez vencido el plazo, no se admitirán nuevas certificaciones para el proceso correspondiente al Concurso de Aspirantes para ingresar al Poder Judicial de San Juan 2026.