El Concejo Deliberativo de Calingasta ha dado un paso decisivo para la conservación de su legado cultural y arquitectónico. A través de la sanción de la Ordenanza N° 1723-CD-2026, las autoridades locales han prohibido formalmente la circulación de tránsito pesado en un tramo estratégico de la calle Maipú, en la localidad de Tamberías. Esta zona no es un trayecto cualquiera: allí se encuentra emplazado el Casco Histórico Fundacional del departamento, un área de incalculable valor histórico, cultural y turístico para toda la comunidad calingastina.

La normativa, que ya fue publicada en el Boletín Oficial, surge de la necesidad imperiosa de velar por la conservación del patrimonio, promoviendo acciones concretas para su protección. Según los considerandos de la ordenanza, el incremento del tránsito pesado por esta arteria representaba no solo un riesgo para la seguridad vial de peatones y vecinos, sino también una amenaza directa para las estructuras antiguas. La circulación de vehículos de gran porte, frecuentemente vinculados a la actividad minera en la región, genera vibraciones constantes y un deterioro estructural en las calzadas y construcciones históricas, sumado a la contaminación sonora y ambiental que altera la tranquilidad del sector.

Para la aplicación de esta norma, se define como "tránsito pesado" a todo vehículo de carga, camiones, semirremolques, bateas, maquinaria vial y cualquier rodado cuyo peso total supere los 3.500 kilogramos. De esta manera, el municipio busca frenar el impacto de la logística industrial sobre las calles de un centro urbano que no fue diseñado para soportar tales exigencias físicas.

Excepciones y logística local

A pesar de la rigurosidad de la prohibición, la Ordenanza contempla situaciones específicas para no entorpecer el funcionamiento de los servicios básicos y la economía local. El Artículo 3° establece excepciones para vehículos de emergencia, servicios públicos esenciales, recolección de residuos y maquinaria afectada a obras públicas autorizadas por el municipio.

Un punto clave de la normativa es el tratamiento de los proveedores locales. La ley permite su circulación por la calle Maipú “únicamente cuando no exista una vía alternativa razonable”. Con esta salvedad, se busca equilibrar la protección del patrimonio con el abastecimiento de los comercios y necesidades de los residentes de Tamberías, evitando que la medida genere un perjuicio económico desmedido a los trabajadores de la zona.

Implementación y controles

La sanción de la ordenanza, fechada el 27 de mayo de 2026 en la Sala de Sesiones del Concejo, delega en el Departamento Ejecutivo Municipal la responsabilidad de su puesta en marcha. Esto incluye tres ejes fundamentales para que la prohibición sea efectiva y no quede solo en el papel: la colocación de cartelería indicativa y preventiva, la determinación técnica de vías alternativas para el tránsito pesado y la implementación de controles periódicos.

Para asegurar el cumplimiento, se ha invitado a la Policía de San Juan y otros organismos competentes a colaborar en las tareas de control y prevención. El incumplimiento de estas restricciones no pasará inadvertido, ya que la ordenanza estipula que dará lugar a las sanciones correspondientes según la reglamentación municipal vigente en materia de tránsito y seguridad vial.

Esta decisión política refleja una jerarquización de los valores históricos por sobre las urgencias de la logística industrial. El Casco Histórico de Tamberías, con sus muros y trazados que guardan la memoria del departamento, contará ahora con una barrera legal frente al desgaste que impone el progreso acelerado de la minería y el transporte de gran escala.