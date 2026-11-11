La posibilidad de un nuevo paro de colectivos vuelve a tomar fuerza en San Juan. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a una reunión urgente para este miércoles 11 de noviembre, a las 18, en la que evaluará si avanza con medidas de fuerza ante la falta de acuerdo salarial con los empresarios. El conflicto afecta a unos 1.500 trabajadores, que reclaman una deuda promedio de $430.000 cada uno.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Antonio Ruiz, secretario de Finanzas de UTA San Juan, confirmó que las negociaciones con la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) no llegaron a buen puerto y que el gremio decidió dar por terminada esta instancia de conversaciones.

"Cerramos el diálogo", afirmó el dirigente sindical, quien apuntó directamente contra la postura de las empresas. "Ellos, los empresarios, están cerrados en que no pueden hacer frente a esa deuda. No hay propuesta de nada", aseguró.

Según explicó Ruiz, el reclamo comprende diferencias salariales correspondientes a mayo, junio, julio y agosto. Entre los conceptos pendientes figuran $120.000 vinculados a mayo y junio.

La deuda promedio asciende a unos $430.000 por trabajador.

¿Habrá otro paro de colectivos?

La respuesta comenzará a definirse este miércoles, cuando los cuerpos de delegados y los integrantes de la Junta Ejecutiva de UTA se reúnan para analizar los pasos a seguir.

"Se va a evaluar si se hace paro o no. Vamos a ver qué medida se puede hacer, lo vamos a hablar con los abogados", anticipó Ruiz, dejando abierta la posibilidad de una nueva interrupción del transporte público.

El sindicalista explicó que las partes tenían previsto continuar reuniéndose para resolver las diferencias salariales, pero la falta de una propuesta empresarial terminó por frustrar las negociaciones.

"Nos debíamos seguir reuniendo para acordar estas diferencias, pero no hay acuerdo", lamentó.

Ruiz también cuestionó la demora en resolver un conflicto que lleva varios meses sin una solución definitiva.

"Lamentablemente esto se ha estirado mucho. A nivel país ya se está hablando de un nuevo aumento y aquí todavía estamos viendo esto", expresó.

El antecedente del último paro de colectivos

La tensión entre UTA y ATAP tiene un antecedente reciente. El 7 y 8 de octubre, un paro de choferes dejó sin transporte público a miles de sanjuaninos durante más de 36 horas.

Aquella medida terminó después de una negociación en la Subsecretaría de Trabajo, donde las empresas se comprometieron a regularizar diferencias salariales correspondientes a septiembre.

Posteriormente, el 15 de octubre, ambas partes acordaron el pago de una suma extraordinaria de $60.000, aunque las diferencias acumuladas de los meses anteriores quedaron pendientes de resolución.

El conflicto volvió a escalar el 4 de noviembre, cuando UTA declaró el estado de alerta y asamblea permanente. Aunque inicialmente hubo expectativas de alcanzar un entendimiento, las conversaciones no prosperaron.

Ahora, con el diálogo interrumpido y una deuda que sigue sin resolverse, los delegados tendrán la última palabra sobre las acciones gremiales. Por el momento, no hay un paro confirmado, pero la reunión de este miércoles podría modificar el escenario del transporte público sanjuanino.

Dato

Si se toma como referencia a los 1.500 empleados y los $430.000 en promedio adeudados, , el monto global reclamado rondaría los $645 millones.