La construcción de las 2.240 viviendas anunciadas por el gobernador Marcelo Orrego en San Juan demandará una inversión aproximada de $322.000 millones, equivalente a unos US$209 millones al tipo de cambio actual. El monto representa cerca del 35% de los US$600 millones obtenidos por la Provincia mediante el Bono San Juan, la operación de financiamiento internacional concretada en septiembre para impulsar obras de infraestructura.

El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, confirmó a la prensa el monto previsto para ejecutar los 30 nuevos barrios que estarán distribuidos en los 19 departamentos de la provincia.

"Son aproximadamente $322.000 millones para los 30 barrios", precisó el funcionario al explicar el alcance económico del megaplan habitacional.

La cifra, convertida a dólares según la cotización mayorista de $1.541 registrada este martes 27 de octubre, representa alrededor de US$209 millones. La comparación permite dimensionar el peso de la inversión habitacional dentro de los US$600 millones de valor nominal del bono internacional, aunque el equivalente en dólares podría modificarse según la evolución del tipo de cambio durante la ejecución de los proyectos.

Los primeros barrios comenzarán a construirse en noviembre

Perea adelantó que este martes estaba prevista la firma de los contratos correspondientes a 23 de los 30 barrios anunciados. La intención del Gobierno es comenzar esas obras el próximo lunes 2 de noviembre, mientras que los siete contratos restantes podrían completarse durante la semana siguiente.

El funcionario estimó que el megaplan generará aproximadamente 4.500 puestos de trabajo directos, además del movimiento económico asociado a proveedores y comercios vinculados con la construcción.

Respecto de los plazos, señaló que levantar un barrio demanda habitualmente entre 12 y 18 meses, aunque el objetivo oficial es reducir los tiempos de ejecución a un año, siempre que las condiciones de obra lo permitan.

Con este esquema, el Gobierno provincial busca avanzar con la construcción de viviendas utilizando parte del financiamiento internacional obtenido, que también deberá sostener otros proyectos de infraestructura comprometidos dentro del programa provincial.

El Bono San Juan financiará la construcción de viviendas

Perea explicó que los recursos para ejecutar los nuevos barrios provendrán del financiamiento internacional gestionado por la administración de Orrego, cuya autorización fue aprobada por la Cámara de Diputados provincial.

"Los fondos provienen del financiamiento internacional que el gobernador presentó en la Cámara de Diputados y que fue aprobado. De ahí se va a obtener el capital para llevar adelante estas obras", sostuvo el ministro.

El proceso comenzó en junio, cuando el Ejecutivo provincial consiguió la autorización legislativa para realizar operaciones de crédito público por hasta US$600 millones. Finalmente, el 24 de septiembre, San Juan concretó la colocación del bono en el mercado internacional, con una tasa de cupón del 9,55% anual y vencimiento en 2035.

La operación fue diseñada para financiar un programa de infraestructura que no se limita a la construcción de viviendas, sino que también contempla proyectos viales, energéticos, hídricos y de saneamiento.

En ese esquema, los aproximadamente US$209 millones que representan los nuevos barrios constituyen una referencia de la magnitud de los recursos que se destinarían al componente habitacional. Se trata de una equivalencia calculada al tipo de cambio actual, no de una asignación fija en dólares.

Nueve años para devolver el financiamiento internacional

Otro de los aspectos abordados por Perea fue el plazo establecido para la devolución del dinero obtenido mediante la emisión de deuda.

El ministro ratificó que el financiamiento internacional tiene un horizonte de nueve años y se remitió a las explicaciones que había brindado anteriormente su par de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez.

El Bono San Juan establece el pago semestral de intereses y la devolución del capital en tres cuotas anuales entre 2033 y 2035. De esta manera, la Provincia contará con un período previo al inicio de la amortización del capital, mientras avanza con la ejecución de las obras proyectadas.