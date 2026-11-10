Por El Niño, el río Calingasta duplicó su caudal en tan solo 15 días

El río Calingasta, afluente del río San Juan, pasó de un promedio de 40 a 80 metros cúbicos por segundo en aproximadamente dos semanas, con picos de hasta 120. Desde el Departamento de Hidráulica advierten sobre la rapidez del incremento, un fenómeno que también se manifiesta del lado chileno de la cordillera.

El aumento de las temperaturas y el consecuente deshielo en la cordillera están provocando un rápido incremento del caudal del río Calingasta, uno de los afluentes del río San Juan. En los últimos quince días, su caudal promedio pasó de aproximadamente 40 a 80 metros cúbicos por segundo, mientras que se registraron picos de hasta 120 metros cúbicos por segundo.

El director del Departamento de Hidráulica, ingeniero José María Ginestar, explicó que uno de los aspectos que requiere mayor atención es la velocidad con la que se está produciendo el aumento del agua, como consecuencia del derretimiento de la nieve acumulada en alta montaña.

Según detalló, hace quince días el río presentaba un caudal promedio cercano a los 40 metros cúbicos por segundo; una semana atrás alcanzaba los 60 y actualmente se ubica en torno a los 80. Este incremento implica que el caudal promedio se duplicó en apenas quince días, lo que pone de manifiesto la rapidez del deshielo y la necesidad de mantener un seguimiento permanente de su evolución.