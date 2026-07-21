La falta de profesores especializados en algunas materias clave llevó al Ministerio de Educación de San Juan a implementar una estrategia para garantizar la continuidad de las clases de apoyo escolar. Ante las dificultades para cubrir los espacios de tutorías, la cartera educativa incorporó estudiantes avanzados de carreras docentes mediante convenios con universidades e institutos superiores.

Así lo confirmó a DIARIO HUARPE la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen, quien explicó que la mayor dificultad se presenta para encontrar profesores de Matemática, Lengua, Inglés, Química y Física. "Es muy difícil porque son muy pocos en la provincia", afirmó la funcionaria.

Una alternativa para sostener las tutorías

Frente a este escenario, Educación avanzó en acuerdos con instituciones de nivel superior para convocar a estudiantes que se encuentran en la etapa final de su formación.

"Estamos trabajando, gracias a un acuerdo con las universidades y los institutos superiores, con estudiantes avanzados que están a punto de recibirse para poder brindar estas clases", explicó Nollen.

La funcionaria destacó que esta alternativa permitió mantener activo el programa de fortalecimiento educativo, que hoy cuenta con un equipo integrado por 35 docentes.

Una política que continuará

Las clases de apoyo forman parte de los programas provinciales Comprendo y Aprendo y Transformar la Secundaria, impulsados para reforzar los aprendizajes y acompañar a estudiantes con materias pendientes.

Según indicó Nollen, la decisión política es sostener el programa durante todo 2026. "Es un pedido especial de nuestro gobernador y de nuestra ministra Silvia Fuentes seguir adelante con estas líneas de fortalecimiento", aseguró.

Actualmente, el sistema dispone de 500 cupos rotativos distribuidos en siete sedes de la provincia, donde los alumnos reciben acompañamiento para preparar exámenes y recuperar contenidos.

Matemática, la materia con mayor demanda

La subsecretaria señaló que Matemática continúa siendo la asignatura que más consultas genera entre los estudiantes, seguida por Química, Física, Lengua e Inglés.

Además, recordó que los programas de fortalecimiento ya muestran resultados concretos. Según los últimos indicadores difundidos por el Gobierno provincial, el rendimiento mejoró 17,9% en Matemática y 8,6% en Lengua.

Pese a esos avances, la escasez de docentes especializados sigue siendo uno de los principales desafíos del sistema educativo sanjuanino, motivo por el cual la incorporación de futuros profesionales se convirtió en una herramienta clave para sostener las tutorías y garantizar el acompañamiento a los estudiantes.