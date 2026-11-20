La crecida del río en la Costanera de Tamberías mantiene en alerta máxima a las cuatro familias que habitan el terreno afectado en el departamento Calingasta. Ante el avance del agua, desde la Municipalidad de Calingasta ofrecieron en dos oportunidades la evacuación preventiva, pero los damnificados decidieron permanecer en sus hogares para resguardar sus animales, su producción y sus pertenencias personales.

El seguimiento oficial de esta emergencia hídrica comenzó el 6 de noviembre, cuando personal de la Delegación Municipal de Tamberías inspeccionó la zona para evaluar el riesgo de desborde. Posteriormente, durante las jornadas del 12 y 13 de noviembre, se ejecutaron tareas de defensa sobre el cauce utilizando maquinaria pesada aportada por Vialidad Nacional para intentar contener la fuerza del caudal.

Sin embargo, el 14 de noviembre alrededor de las 18, la señora Gladys Pérez alertó a la Dirección de Acción Social sobre el ingreso de agua al predio. Un equipo municipal acudió de inmediato para ofrecer el traslado preventivo ante el peligro de inundación, y al día siguiente las autoridades regresaron para recorrer el sector de las defensas junto a los vecinos afectados.

La situación se agravó este 20 de noviembre a las 4:30 de la madrugada, cuando la señora Pérez avisó que el agua finalmente había entrado a la vivienda de María Pérez. Agentes de la Delegación y de Acción Social se presentaron en el lugar para reiterar la propuesta de evacuación y colaborar en el traslado de muebles, pertenencias y materiales de construcción, mientras el intendente Sebastián Carbajal autorizó maquinaria, vehículos y personal comunal para levantar defensas con ripio alrededor de las casas, dando aviso a la Policía de San Juan y manteniendo al equipo de Acción Social a disposición.

El aumento de caudal tapó un parador municipal y cortan el paso Los Pioneros

El repentino incremento en los caudales provocado por el deshielo cordillerano y el ascenso de las temperaturas, que mostró su mayor fuerza desde el viernes 13 de noviembre, anegó por completo un área recreativa municipal diseñada para familias y turistas. En este predio cercano al puente Los Pioneros, donde la comuna había instalado hornos, parrilleros, quinchos y zonas de descanso, el acceso quedó totalmente sumergido e inutilizado por la corriente color chocolate.

En las inmediaciones del puente Los Pioneros, obra inaugurada en junio de 2023 para conectar la calle Maipú de Tamberías con la Ruta 149 hacia Barreal, las autoridades tuvieron que romper el paso en tres partes. Esta medida buscó permitir el libre flujo hídrico y evitar un efecto tapón que inunde propiedades rurales y viviendas aledañas, mientras persiste la preocupación porque la cordillera conserva abundante nieve de cara a diciembre, enero y febrero.

Deshielo anticipado en Ansilta y las defensas de Hidráulica

A este crítico panorama se suma que el derretimiento nival en el cordón de Ansilta comenzó un mes antes de lo habitual, aportando un volumen extraordinario a los ríos Los Patos y Castaño. La fuerza del agua terminó por destruir las defensas ejecutadas por el Departamento de Hidráulica de la provincia, provocando graves anegamientos en rutas y propiedades rurales de Barreal, Tamberías, Villa de Calingasta, Puchuzum y Villa Nueva.

Vecinos y productores locales remarcaron que las obras oficiales carecieron de base científica y alteraron la dinámica fluvial al intervenir únicamente el lecho del río. Asimismo, denunciaron que no se trabajaron los cauces aluvionales por donde bajan las crecientes de lluvia desde la sierra del Tontal, lo que representa una severa amenaza de inundaciones frente a las precipitaciones estivales y el fenómeno de El Niño.

Exigen apoyo de la UNSJ y convocan a asamblea multisectorial en Barreal

Frente a la magnitud de los daños y el riesgo inminente, la comunidad calingastina exige la intervención urgente de la Universidad Nacional de San Juan mediante convenios técnicos para estudiar las quebradas y elaborar un mapa de riesgo real. También solicitan monitorear las lagunas de alta montaña, recordando el antecedente trágico de noviembre de 2005 cuando el desborde de la Laguna Los Erizos dejó 250 evacuados, destruyó viviendas, cultivos, caminos, puentes y tomas de agua, y arrasó la ataguía y maquinaria pesada del Dique Caracoles.

Para unificar estos reclamos, vecinos, productores, el sector turístico, la Cámara Minera, escuelas, Gendarmería y uniones vecinales convocaron a una asamblea multisectorial realizada el miércoles 18 de noviembre a las 18:00 en el Centro Cultural de Barreal. Durante el encuentro exigieron la reparación inmediata de las defensas rotas, asesoramiento técnico al gobierno e inspección prioritaria de las lagunas cordilleranas antes de que los caudales sigan creciendo durante el verano.