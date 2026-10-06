Ante la posibilidad de que el Paso de Agua Negra recién pueda abrir en enero de 2027, desde el sector turístico de Coquimbo pidieron a los sanjuaninos que no descarten sus vacaciones en Chile y evalúen viajar por Mendoza a través del Paso Internacional Los Libertadores. La preocupación crece en La Serena y Coquimbo por el impacto que tendría perder buena parte del movimiento turístico de diciembre, mientras también volvieron a impulsar una conexión aérea directa con San Juan.

Paula Merino, directora y vocera de la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo, habló con San Juan en Noticias, por Radio Mitre 95.1, y aseguró que ya trabajan sobre alternativas frente a un escenario en el que Agua Negra permanezca cerrado durante el comienzo del verano.

“Lo que le queremos decir hoy al sanjuanino es: prepárese para venir”, afirmó Merino. Entre las opciones planteó llegar a Chile por Los Libertadores, aunque el recorrido implique varias horas adicionales para quienes tienen como destino La Serena o Coquimbo.

La dirigente reconoció que Agua Negra es “por lejos” la alternativa más conveniente para los sanjuaninos, pero señaló que la demora obliga a comenzar a pensar otros caminos.

“Esperamos que esa fidelidad se traduzca en decir: manejaremos cuatro horas más y nos daremos una vuelta un poquito más larga, pero aquí vamos a seguir esperándolos”, expresó.

Preocupación por la temporada de verano

La posible demora genera especial inquietud porque el turismo sanjuanino tiene un fuerte peso durante las primeras semanas de la temporada estival en Coquimbo.

“Para nosotros el mercado sanjuanino es tremendamente relevante”, sostuvo Merino. Según explicó, los visitantes de San Juan habitualmente comienzan a llegar a mediados de diciembre para realizar compras por Navidad y luego continúan durante enero con las vacaciones.

Ese movimiento permite anticipar el inicio de la temporada antes de que los propios turistas chilenos comiencen masivamente sus vacaciones, generalmente a mediados de enero.

Por eso, la noticia sobre una posible apertura tardía de Agua Negra cayó como “un balde de agua fría” en el sector.

El vuelo San Juan-La Serena vuelve a tomar fuerza

En medio de las dificultades de conectividad terrestre también volvió a aparecer un proyecto que desde Coquimbo impulsan desde hace años: un vuelo directo entre San Juan y La Serena.

“Nosotros queremos consolidar la vía aérea entre San Juan y La Serena”, afirmó Merino.

La vocera señaló que el aeropuerto de La Serena actualmente puede recibir vuelos internacionales y aseguró que desde el sector turístico confían en que existiría demanda suficiente para sostener la ruta.

“Demanda definitivamente sabemos que vamos a tener. El sanjuanino va a llegar a La Serena. Sabemos que eso podría ser un gran éxito”, expresó.

Merino señaló además que la alcaldesa de La Serena se manifestó recientemente sobre la posibilidad de avanzar con esa conexión. Sin embargo, aclaró que la decisión final dependerá de las aerolíneas y de los análisis comerciales que realicen para determinar la viabilidad del servicio.

Mientras continúa la incertidumbre sobre cuándo podrá habilitarse Agua Negra, el turismo de Coquimbo ya comenzó a prepararse para un verano diferente: propone Mendoza como alternativa inmediata para los viajeros y vuelve a reclamar una conexión aérea que permita unir San Juan con La Serena sin depender exclusivamente del paso cordillerano.