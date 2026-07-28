Mientras la mayoría de los pilotos de la Fórmula 1 comenzaron el tradicional receso de mitad de temporada, Franco Colapinto continúa con actividad y deberá permanecer unos días más en Hungría. El argentino fue elegido por Alpine para participar de los ensayos que Pirelli realizará en el circuito de Hungaroring con los neumáticos que serán utilizados a partir de la temporada 2027.

El piloto de Pilar estará presente durante martes y miércoles en una prueba técnica donde no se buscarán tiempos de vuelta ni rendimiento del monoplaza, sino que el objetivo será recopilar información sobre los nuevos compuestos, estructuras y comportamiento de las cubiertas que prepara la marca italiana.

Para este tipo de ensayos, los equipos suelen elegir a pilotos titulares o a aquellos que forman parte de sus planes deportivos a futuro, ya que sus sensaciones y aportes técnicos son fundamentales para el desarrollo del producto final.

La participación de Colapinto vuelve a ser una señal de confianza por parte de Alpine, que todavía debe definir quién ocupará uno de sus asientos para las próximas temporadas. Aunque la escudería francesa no realizó un anuncio oficial, las últimas decisiones del equipo alimentan la posibilidad de que el argentino continúe dentro de la estructura.

El propio Colapinto se tomó la situación con humor y mostró en sus redes sociales una imagen de la pantalla del auto con una playa de fondo, simulando unas vacaciones que todavía no llegaron. “De tanto quejarme me pusieron en la tele una playa en el Caribe para hacerme sentir que las vacaciones están llegando. Nada más lejano de la realidad, pero gracias, me imaginé tomando sol”, escribió entre risas.

Antes de este test, el argentino había reconocido que necesitaba un descanso después de una primera mitad de temporada exigente. “Voy a descansar un poco. Creo que viene bien descansar y arrancar de nuevo. Tengo ganas del test acá. Son unos días más para aprender un poco más del auto y después relajar un poco”, expresó tras el Gran Premio de Hungría, donde terminó en el puesto 15.

Alpine llega al parate con dificultades para encontrar el rendimiento esperado. El equipo francés no logró incorporar grandes actualizaciones en su monoplaza mientras varios rivales directos sí dieron pasos adelante en las últimas competencias.

Ahora, con la mirada puesta en la segunda parte del campeonato y en el futuro deportivo del argentino, Colapinto aprovechará estos días extra de trabajo para seguir acumulando experiencia y demostrar por qué Alpine apuesta por su continuidad en la máxima categoría del automovilismo mundial.