Javier Milei señaló dos motivos por los que, a su juicio, la inflación tardó más de lo previsto en bajar. Primero, dijo, la incertidumbre política de 2025 redujo la demanda de pesos. Después, la guerra en Medio Oriente encareció el petróleo. En una entrevista con Eduardo Feinmann por A24, el Presidente también afirmó que el oro del Banco Central está en una cuenta del Banco de Pagos Internacionales (BIS) en Suiza.

La pregunta por los precios llegó después de dos meses consecutivos de aceleración. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 2,2% en octubre, frente al 1,9% de septiembre y al 1,7% de agosto.

Sobre el oro, Milei defendió un saldo favorable de unos US$2.500 millones. Su cuenta incluye tanto la suba del valor del metal como el costo de los contratos que el BCRA utilizó para protegerse de una caída de su cotización. Esos contratos son los que la Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó por una pérdida de US$1.023 millones en 2025.

Del temor político a la suba del petróleo

Milei ubicó el primer freno en el segundo semestre de 2025. Con la expresión “riesgo kuka” aludió al temor que, según él, despertó entre los inversores la posibilidad de un regreso del kirchnerismo. Sostuvo que en ese período se vendieron bonos argentinos, cayeron sus cotizaciones y subieron las tasas de interés y el riesgo país.

El vínculo con los precios, en su explicación, pasa por la cantidad de pesos que la gente quiere conservar. Si esa demanda cae, argumentó, la moneda puede perder poder de compra incluso cuando la cantidad de dinero se mantiene estable. También sostuvo que la emisión monetaria puede tardar 26 meses en reflejarse en los precios.

Para explicar el efecto de la guerra en Medio Oriente, Milei citó el salto del barril de petróleo de US$60 a US$120. A su entender, la duplicación del precio del crudo elevó los costos de producción y empujó los precios en el corto plazo.

Qué pasó con el oro y por qué hay dos cifras

“El oro está en Suiza, en la cuenta del BIS”, respondió Milei cuando Feinmann le preguntó por las reservas. La discusión con la AGN gira en torno a lo que hizo el Banco Central para reducir el riesgo de que el metal perdiera valor mientras estaba en su poder.

La entidad recurrió a contratos de opciones. Según explicó el Presidente, el acuerdo protegía al Central si el oro caía por debajo de determinado precio. A cambio, la entidad aceptaba un límite a lo que podía ganar si la cotización subía.

En octubre, al analizar los estados contables de 2025, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, señaló que esas operaciones con derivados habían arrojado una pérdida de US$1.023 millones. Milei incorporó esa pérdida a su cálculo, la redondeó en US$1.000 millones y la descontó de los US$3.500 millones que, según dijo, se ganaron por la suba del oro. Así llegó a los US$2.500 millones que reivindicó en la entrevista.