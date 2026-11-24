Comprar US$100 en el Banco Nación costó $161.500 este martes 24 de noviembre. En la primera rueda después del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, el dólar oficial cerró a $1.615 para la venta y a $1.565 para la compra. El dólar mayorista tocó los $1.593 durante la jornada y el dólar blue terminó a $1.690.

El mayorista ya subió más del 3% en noviembre. En el mercado local pesan el rezago del dólar frente a la inflación, las tasas en pesos, la caída de los bonos, las dudas de cara a las elecciones de 2027 y el escaso crecimiento de las reservas. A eso se suman la devaluación en Brasil, el fortalecimiento de la moneda estadounidense en el mundo y las compras de quienes preparan sus vacaciones.

Qué tienen que ver la inflación argentina y el real brasileño

Aun con el salto del martes, el dólar mayorista acumulaba una suba cercana al 9,5% desde comienzos de año. Los precios al consumidor ya habían aumentado un 26,3% entre enero y octubre, según el INDEC. Para un exportador que cobra en dólares, esa distancia importa porque sus costos en pesos pueden crecer más rápido que lo que recibe al cambiar las divisas de una venta.

Brasil agregó otra dificultad. En el mes posterior al balotaje del 25 de octubre, el dólar subió alrededor de un 17% frente al real. Un importador brasileño que pactó en dólares la compra de un producto argentino necesita ahora más reales para pagar la misma factura.

Qué cambió para quienes ahorran en pesos

Durante los meses de calma cambiaria, quien invertía en pesos podía cobrar intereses mientras el dólar se movía poco. El alza de noviembre modificó esa cuenta. Si la divisa sube más de lo que paga un título del Tesoro en el mismo plazo, quien se quedó en pesos puede comprar menos dólares al vencimiento, aun después de cobrar los intereses.

También influyó la caída de los bonos soberanos. Con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos, hubo inversores que redujeron su exposición a la deuda argentina y buscaron cobertura en dólares. A más largo plazo, la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico después de las elecciones presidenciales de 2027 alienta a otros a adelantar compras.

Las reservas del Central y las tasas de Estados Unidos

Las reservas brutas del Banco Central llevan más de tres meses cerca de los US$49.000 millones. La Argentina exporta más de lo que importa, pero ese saldo comercial no se traduce por entero en reservas. Ante los vencimientos de deuda de 2027, los operadores prevén que el Central necesitará comprar más divisas en un mercado en el que también crece la demanda privada.

En Estados Unidos, la expectativa de tasas de interés más altas favorece a los activos en dólares y fortalece a esa moneda frente a otras. La baja en los precios de la soja y el petróleo agrega presión por otra vía. A igual cantidad exportada, el país recibe menos divisas.

Cuánto cuesta comprar dólares antes de las vacaciones

Noviembre suma una demanda que se repite antes de cada verano. Quienes van a viajar al exterior suelen anticipar la compra de una parte de los dólares que necesitarán para alojamiento y otros gastos. Este martes, comprar US$100 al precio de venta del blue costaba $169.000, unos $7.500 más que en el Banco Nación.