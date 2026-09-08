Por qué el petróleo no supera los USD 100 pese a la crisis en Medio Oriente

El petróleo continúa bajo presión por la escalada militar entre Estados Unidos e Irán, pero el Brent todavía no consigue superar de manera sostenida los u$s100 por barril.

La explicación está en una combinación de factores que actúan como amortiguadores: parte del petróleo continúa circulando por el estrecho de Ormuz, los exportadores utilizan rutas alternativas, aumenta la producción fuera de la OPEP y cayó la demanda, especialmente en China.

Los envíos de crudo de productores de Medio Oriente rondan actualmente los 11 millones de barriles diarios, frente a los 18 millones registrados antes del inicio de la guerra con Irán hace siete meses.

Ormuz, el punto de tensión

El estrecho de Ormuz continúa siendo el principal foco de preocupación para el mercado. Antes de la reanudación de los combates, se habían transportado entre 8 y 9 millones de barriles diarios por esa vía. Luego, los flujos cayeron por debajo de los 2 millones, aunque el promedio móvil diario se mantuvo entre 4 y 5 millones.

El mercado, de esta manera, no está frente a un cierre total del paso marítimo, sino ante una interrupción parcial.

Más oferta y rutas alternativas

Los países del Golfo también lograron redireccionar parte de sus envíos mediante rutas alternativas y transferencias de barco a barco.

A esto se suma el incremento de la producción de Estados Unidos, Canadá y Guyana, que en conjunto aumentarían su producción en 1,4 millones de barriles diarios durante este año. Rusia también mantiene exportaciones cercanas a 5,5 millones de barriles diarios.

China reduce sus compras

Otro factor clave está en China. La demanda de productos petroquímicos y combustibles para transporte disminuyó de manera significativa.

Las compras marítimas de crudo del gigante asiático bajaron a 7 millones de barriles diarios en julio y agosto, frente a más de 11 millones en febrero.

Además, las reservas de China, estimadas en 1.170 millones de barriles, aportan un colchón frente a una eventual crisis inmediata de abastecimiento.

El mercado físico está más ajustado

Aunque el Brent permanece cerca de los u$s95, algunos segmentos físicos ya muestran precios superiores a los u$s100. Los futuros de Omán cotizaban en u$s104,54 por barril y el crudo de Dubái en u$s105,10.

La persistencia del conflicto llevó además a algunos bancos a elevar sus previsiones. Morgan Stanley espera que el Brent promedie u$s100 durante el cuarto trimestre.

El mercado, por ahora, incorpora una prima geopolítica, pero todavía no descuenta una interrupción total y prolongada del suministro regional.