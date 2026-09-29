A pesar de los anuncios oficiales que proyectaban para el último fin de semana el inicio de los vuelos para medir la nieve acumulada en la cordillera sanjuanina, la maniobra aérea no se realizó. La confirmación fue brindada a DIARIO HUARPE por el director de Hidráulica de San Juan, José María Ginestar, quien explicó que la partida fue postergada porque aún coordinan los detalles operativos debido a que las condiciones del terreno cambiaron considerablemente respecto de temporadas pasadas.

Reprogramación operativa y cambio de condiciones

La planificación original, adelantada por la Secretaría de Recursos Hídricos y Energías Renovables, estimaba iniciar los vuelos técnicos a partir del pasado domingo. Sin embargo, las autoridades resolvieron frenar la operación para reevaluar los protocolos de seguridad de las cuadrillas de medición.

"Todavía no hemos hecho el vuelo. Estamos coordinando esos detalles porque han cambiado mucho las condiciones", confirmó Ginestar a DIARIO HUARPE.

El funcionario remarcó que las características del manto nival imponen exigencias logísticas distintas a las de años anteriores, tornando imprescindible un ajuste detallado antes de autorizar el despegue.

En este sentido, el titular de Hidráulica graficó la diferencia sustancial que afrontan las brigadas en comparación con periodos de sequía: "Ya no es lo mismo mandar a los técnicos con 30 centímetros de nieve que mandarlos con 3 metros. Cambia totalmente la operativa. Por eso estamos revisando bien ese procedimiento".

Medición de nieve en cordillera hace unos años cuando la acumulación era ínfima.

Rigor en los protocolos de seguridad en altura

El retraso responde a la necesidad de preservar la integridad del personal calificado que debe descender en la cordillera. A diferencia de otros ciclos en los que los cateos requerían perforaciones de baja profundidad, este año los técnicos deberán trabajar con barrenos de hasta 3 metros para extraer muestras y calcular la densidad de la nieve.

A esta complejidad se suma el cambio de aeronave seleccionado para la campaña, optando por una unidad más liviana y con mayores capacidades técnicas que el helicóptero provincial. Estas variables obligaron a postergar la maniobra hasta contar con la certeza de que el despliegue aéreo y terrestre se ejecutará bajo estándares idóneos.

Criterio de medición y necesidad de nuevos vuelos

Durante la entrevista, Ginestar fue consultado sobre la posibilidad de realizar múltiples salidas a la montaña durante la temporada. Al respecto, aclaró que la dinámica actual difiere de la aplicada en años de sequía severa, donde cada pequeña nevada posterior obligaba a reevaluar los pronósticos para dar certezas al sector agrícola.

"Muchas veces, cuando hemos hecho varios vuelos, ha sido porque caía una nievecita más después y la medíamos otra vez para el usuario final, que es el regante que nos pedía esa información para pronosticar su cosecha", indicó. No obstante, remarcó que hoy el escenario está marcado por la abundancia hídrica.

Las estimaciones señalan que el derrame del Río San Juan se ubicará entre 2.000 y 4.000 hectómetros cúbicos ciclo/año. Esta disponibilidad garantiza que, posiblmente no haya cortes para riego hasta el año próximo, restándole urgencia a la repetición constante de relevamientos.

Confirmación de volúmenes sin urgencia

Ginestar concluyó que, si bien el vuelo inicial se ejecutará para precisar los caudales proyectados —entre 2.000, 2.500 o 4.000 hectómetros cúbicos—, no existirá presión por repetir las incursiones si se registran precipitaciones menores posteriores. "Si están las condiciones lo haremos, pero no hay una necesidad fehaciente para confirmar un dato si cae una nevada después", sintetizó, transmitiendo tranquilidad sobre la solvencia hídrica provincial para este año.