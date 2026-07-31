El Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la segunda etapa del proyecto de litio Sal de Oro, desarrollado por la compañía surcoreana Posco en las provincias de Salta y Catamarca.

La iniciativa contempla una inversión de US$ 547 millones destinada a ampliar la capacidad productiva del complejo ubicado en el Salar del Hombre Muerto y fortalecer la cadena de valor del litio en Argentina.

Según informó el Ministerio de Economía, el Comité Evaluador del RIGI aprobó esta nueva fase del emprendimiento, que permitirá incorporar una capacidad de producción de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, un insumo clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, una vez que la planta alcance su capacidad plena, la ampliación permitirá generar exportaciones superiores a US$ 300 millones por año.

Más producción y valor agregado

Actualmente, Sal de Oro ya produce hidróxido de litio y con esta nueva inversión sumará la elaboración de carbonato de litio, otro compuesto de alta demanda en los mercados internacionales.

La diversificación de la producción apunta a aumentar el valor agregado de las exportaciones argentinas y consolidar al país como uno de los principales actores globales en la industria de minerales críticos vinculados a la transición energética.

El proyecto se desarrolla sobre el Salar del Hombre Muerto, uno de los yacimientos de litio más importantes del país, ubicado entre Salta y Catamarca. La compañía Posco impulsa allí una estrategia de expansión orientada a abastecer la creciente demanda mundial de minerales estratégicos.

El litio gana protagonismo dentro del RIGI

La aprobación de Sal de Oro representa un nuevo avance del RIGI, el régimen creado para incentivar inversiones superiores a los US$ 200 millones mediante beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros.

El esquema busca atraer capitales para sectores considerados estratégicos, como minería, energía, hidrocarburos, infraestructura e industria.

Argentina forma parte, junto con Chile y Bolivia, del denominado Triángulo del Litio, una región que concentra una porción significativa de los recursos mundiales de este mineral y que se convirtió en uno de los principales destinos de inversión internacional.

Tres proyectos mineros aprobados en una semana

La incorporación de Sal de Oro se suma a otras dos iniciativas mineras aprobadas recientemente dentro del RIGI.

Una de ellas corresponde al proyecto de LIEX S.A., destinado a la producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, Catamarca.

La otra es el proyecto Vicuña, desarrollado en San Juan por BHP y Lundin Mining, con una inversión inicial estimada en US$ 9.700 millones para avanzar en uno de los distritos cupríferos más importantes del mundo.

Con estas aprobaciones, el Gobierno reforzó el perfil minero del RIGI, concentrando nuevas inversiones en dos minerales considerados estratégicos para los próximos años: litio y cobre.