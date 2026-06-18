El Gobierno nacional logró postergar una semana el tratamiento en el Senado del pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y consiguió así un alivio político en medio de la controversia por su patrimonio y las explicaciones brindadas sobre sus ahorros e inversiones. La sesión prevista para esta semana fue reprogramada para el próximo 25 de junio.

La decisión se tomó durante una reunión de Labor Parlamentaria, donde el oficialismo alcanzó un entendimiento con bloques dialoguistas para diferir el debate. Sin embargo, la postergación no implica el cierre del conflicto, ya que los sectores opositores mantienen su intención de avanzar con la citación del funcionario.

Según trascendió, la Casa Rosada desplegó intensas negociaciones con aliados y sectores moderados para evitar que la ofensiva opositora se concretara esta semana. A cambio, se acordó incluir el tratamiento de los proyectos de interpelación en la próxima sesión del Senado.

Si el proyecto obtiene la mayoría absoluta requerida, Adorni podría ser convocado a una interpelación el 2 de julio, fecha en la que ya tiene previsto presentarse ante la Cámara Alta para exponer su informe de gestión. De esta manera, ambas instancias podrían coincidir en una misma jornada.

La oposición busca que el jefe de Gabinete responda preguntas vinculadas a las inconsistencias señaladas en torno a su patrimonio. Además, algunos sectores impulsan una eventual moción de censura, un mecanismo constitucional que podría derivar en su remoción si reúne los votos necesarios.

Aunque el oficialismo consiguió tiempo para reorganizar su estrategia, el escenario sigue siendo complejo. Incluso bloques dialoguistas y sectores tradicionalmente cercanos al Gobierno manifestaron su disposición a acompañar una interpelación si consideran insuficientas las explicaciones del funcionario.

La próxima semana será clave para definir si el Gobierno sostiene a Adorni en el cargo o si busca una salida política que permita desactivar una crisis que ya se instaló en el centro de la agenda parlamentaria.