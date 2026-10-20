El precio internacional del petróleo superó los 110 dólares por barril este martes 20 de octubre y llegó a su nivel más alto en cinco meses, en medio de una nueva escalada de tensión en Medio Oriente que aumentó la preocupación por el suministro global de energía.

El barril de Brent, referencia internacional, llegó a cotizar por encima de los US$111, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, también registró fuertes avances durante la jornada. Sin embargo, las cotizaciones mostraron movimientos variables a medida que los operadores evaluaban los riesgos para el abastecimiento.

La suba estuvo impulsada por los reportes de ataques contra infraestructura energética de Arabia Saudita y embarcaciones en las cercanías del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo.

La tensión geopolítica presiona al mercado

Los ataques atribuidos a los hutíes de Yemen contra objetivos saudíes y los reportes de incidentes con buques en el golfo elevaron la preocupación de los inversores. La posibilidad de interrupciones en la producción o el transporte de crudo llevó a incorporar una mayor prima de riesgo geopolítico en los precios.

El estrecho de Ormuz es uno de los principales corredores energéticos del mundo. Cualquier alteración prolongada en esa ruta puede afectar el movimiento de petróleo y gas y generar nuevas tensiones en los mercados internacionales.

Aunque los valores alcanzaron máximos durante la rueda, el mercado continuó atento a las novedades del conflicto y a las señales sobre la disponibilidad de suministros.

Qué puede pasar con los combustibles en Argentina

El aumento del crudo internacional también genera presión sobre los precios de los combustibles en Argentina. Una cotización más alta del Brent puede encarecer el valor de referencia para el petróleo, aunque el traslado a los surtidores no es automático ni necesariamente inmediato.

El impacto depende de distintos factores, entre ellos la política de precios de las petroleras, los costos internos, el tipo de cambio y las decisiones comerciales del sector.

En ese contexto, la evolución del conflicto en Medio Oriente y la cotización internacional del petróleo serán variables clave para seguir de cerca el mercado energético en los próximos días.