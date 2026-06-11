La escasez de nieve en la cordillera de los Andes ha encendido las máximas alarmas en el Gobierno de San Juan. En diálogo con DIARIO HUARPE, David Devia, secretario de Recursos Hídricos y Energía Renovable, describió un panorama "poco alentador" al confirmar que, a la fecha, los registros de acumulación nívea en las cuencas locales se encuentran prácticamente en cero. Esta situación crítica se torna indiscutible al contrastar las imágenes satelitales actuales de junio de 2026 con los registros históricos de junio de 2016, un año de abundancia hídrica donde el blanco de la nieve cubría la totalidad de las cumbres. Hoy, el paisaje es de roca desnuda, lo que proyecta un verano de extrema sequía.

La alarmante comparación satelital entre 2016 y 2026.

Devia explicó que el monitoreo estatal es constante y utiliza tecnología de vanguardia para intentar detectar cualquier cambio en la tendencia. "Estoy monitoreando con los tres sistemas de la NASA", señaló el funcionario, detallando que la provincia también cuenta con estaciones meteorológicas terrestres que permiten ajustar los datos con organismos nacionales.

En junio de otros años esta estación de medición estaba tapada de nieve.

A pesar de estos esfuerzos tecnológicos, los resultados no arrojan datos positivos. Si bien se registró una pequeña nevada en abril que depositó cerca de 10 centímetros en promedio, este evento solo sirvió para el enfriamiento del suelo. Aunque enfriar la superficie es un paso necesario para evitar que las futuras nevadas se derritan por el calor residual de la tierra, el secretario enfatizó que esto no suma al caudal: "En el balance de acumulación de agua estamos en cero".

La preocupación oficial radica en que los tiempos de acumulación se agotan. El Gobierno esperaba un escenario más favorable para el inicio del invierno, pero la realidad ha forzado a los funcionarios a prepararse para las peores variantes. "Preveo el peor de los escenarios", confesó Devia tras haber analizado la situación con especialistas como Lucio Mercado.

El ojo de la NASA en San Juan

Para el Gobierno, la precisión en los datos es fundamental para la toma de decisiones. El uso de tres sistemas diferentes de la NASA permite una triangulación de la información que reduce el margen de error en las estimaciones de escorrentía. Sin embargo, la tecnología también confirma la irregularidad del clima actual. Devia advirtió que, a veces, las nevadas pueden ocurrir, pero no necesariamente en las zonas de captación que la provincia requiere para alimentar sus ríos. Esta dispersión geográfica del fenómeno meteorológico es otro factor que suma incertidumbre a la planificación hídrica estatal.

El factor "Niño"

Una de las mayores esperanzas estaba puesta en la llegada del fenómeno de El Niño, que históricamente ha traído mayores precipitaciones a la región. No obstante, las proyecciones actuales indican que su llegada será tardía y con características que no favorecerían necesariamente a la cordillera de San Juan. Según Devia, el fenómeno podría manifestarse más con lluvias que con nieve, y su impacto principal se sentiría en la zona este del país, donde ya se están diagramando sistemas de alerta por exceso de agua.

Índices internacionales para una realidad compleja

Ante la gravedad del panorama, la Secretaría de Recursos Hídricos ha comenzado a aplicar metodologías de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de otros organismos internacionales para elaborar índices de sequía específicos. Este trabajo estadístico busca "afinar el lápiz" en las proyecciones y establecer parámetros claros que permitan alertar a la comunidad y a los sectores productivos sobre lo que se avecina.

Aunque hubo una pequeña nevada en abril de 10 cm, esta solo sirvió para enfriar el suelo.

"Los valores que estoy manejando no son nada alentadores", sentenció Devia. La adaptación a esta realidad climática parece ser el único camino posible para la provincia. El funcionario recalcó que se está trabajando intensamente en la elaboración de estos índices para tener una base científica sólida que respalde las medidas de emergencia que podrían tomarse en los próximos meses si la cordillera persiste en su estado actual de sequedad absoluta. La comparación con el año 2016 ya no es solo un ejercicio nostálgico, sino un recordatorio de la reserva natural que San Juan está perdiendo año tras año.