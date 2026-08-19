La salud de Denisse González volvió a generar preocupación. La exparticipante de Gran Hermano 2023/2024 debió ser internada nuevamente, a menos de diez días de haber recibido el alta médica, luego de sufrir una abrupta caída en sus niveles de plaquetas.

La propia influencer fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. González había dejado la clínica el pasado lunes 10 de agosto con un registro de 150.000 plaquetas y, pocos días después, un nuevo control mostró una evolución favorable: el valor había ascendido a 200.000.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente esta semana. Según relató, el martes se despertó con sangrado y lesiones en la boca, justo el día en que tenía previsto un control con su hematóloga. La profesional le solicitó nuevos estudios y los resultados encendieron las alarmas: sus plaquetas habían descendido hasta apenas 1.000. Ante este escenario, los médicos decidieron internarla nuevamente.

“Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000”, reconoció Denisse al contar el difícil momento que atraviesa. La caída representó prácticamente la totalidad del nivel que había registrado apenas cuatro días antes.

Desde la clínica, la joven también compartió una imagen en la que se la pudo observar con una vía colocada en uno de sus brazos y diferentes marcas producto de los procedimientos médicos. Junto a la publicación reflexionó sobre la nueva recaída y el impacto que significó volver a ser hospitalizada cuando parecía que su evolución era positiva.

Un nuevo tratamiento

Tras la fuerte caída de las plaquetas, el equipo médico decidió modificar la estrategia para evaluar cómo responde su organismo. Denisse permanece nuevamente bajo atención profesional mientras continúa la búsqueda de respuestas sobre el origen de su cuadro.

La nueva internación se produjo después de una primera hospitalización que se extendió durante varios días. Al recibir el alta, González había explicado que todavía no conocían con precisión la causa del problema y que debía continuar sometiéndose a controles médicos frecuentes.

Ahora, la exparticipante de Gran Hermano deberá afrontar una nueva etapa de tratamiento luego del fuerte retroceso registrado en apenas cuatro días.