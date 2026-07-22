El debate sobre el acceso de los extranjeros a los servicios públicos volvió a instalarse en la agenda política. Legisladores de La Libertad Avanza presentaron un proyecto en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para que las personas que no cuenten con residencia permanente en el país deban pagar por la atención médica y por los estudios en universidades e institutos superiores estatales de jurisdicción provincial.

La propuesta surgió pocos días después de la final del Mundial 2026. Desde el oficialismo vincularon la iniciativa con la repercusión que tuvieron en redes sociales distintos videos y publicaciones de ciudadanos extranjeros que celebraron la derrota de la Selección Argentina, lo que reavivó la discusión sobre la reciprocidad en el acceso a servicios públicos financiados por el Estado.

De prosperar el proyecto, quienes no acrediten residencia permanente deberán afrontar el costo de la atención sanitaria, ya sea mediante un seguro médico, un tercero responsable o el pago directo de la prestación. En el caso de las consultas y tratamientos programados, el arancel deberá abonarse o garantizarse antes de recibir la asistencia. Las emergencias, en cambio, continuarán siendo atendidas de manera inmediata, aunque luego se buscará recuperar el costo del servicio.

La iniciativa también plantea que las universidades e institutos de gestión provincial puedan cobrar matrícula o aranceles a estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente en Argentina. Según sus impulsores, el objetivo es priorizar los recursos públicos para quienes residen en el país y sostienen el sistema mediante el pago de impuestos.

Por el momento, la propuesta solo alcanza a la provincia de Buenos Aires y deberá atravesar el debate legislativo antes de una eventual aprobación. No obstante, el proyecto vuelve a poner sobre la mesa una discusión que el Gobierno nacional ya había impulsado en otras oportunidades respecto del financiamiento de la salud y la educación públicas para extranjeros no residentes.