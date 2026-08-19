La presión arterial no se mantiene igual durante todo el día. Sus valores varían según la actividad, el descanso, el estrés, la alimentación y otros factores. Uno de los cambios más habituales ocurre durante las primeras horas de la mañana, cuando puede registrarse una suba respecto de los niveles nocturnos.

Especialistas explicaron que este aumento está relacionado principalmente con el ritmo circadiano, el reloj interno que regula numerosos procesos del organismo. Mientras dormimos, la presión suele alcanzar sus valores más bajos y comienza a elevarse antes de que despertemos.

Los cardiólogos Kevin Kheder y Cheng-Han Chen señalaron que, además del ritmo biológico, existen diferentes factores capaces de modificar los registros, como la actividad física, el estrés, el dolor, el consumo de cafeína, las comidas, determinados medicamentos, la hidratación y la calidad del sueño.

Por qué aumenta la presión al despertar

Durante la madrugada, el organismo comienza a prepararse para pasar del descanso a la actividad. En ese proceso interviene la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina, que contribuyen al aumento de la presión arterial.

Generalmente, la presión alcanza sus niveles más bajos durante la noche, comienza a subir en la madrugada y puede llegar a un pico cerca del mediodía para luego volver a descender. Por eso, encontrar un valor algo superior durante la mañana no necesariamente significa que exista hipertensión.

De hecho, los especialistas advierten que una sola medición no alcanza para diagnosticar presión arterial alta. Es más importante analizar la evolución de los valores y realizar las mediciones bajo condiciones similares.

Cómo medir correctamente la presión

Para quienes controlan su presión en casa, los médicos recomiendan hacerlo de manera regular y, preferentemente, a primera hora de la mañana, antes de desayunar y de tomar medicamentos. Si es necesario realizar un segundo control, puede repetirse durante la tarde o la noche.

Antes de utilizar el tensiómetro, es conveniente permanecer sentado y en reposo durante unos cinco minutos, mantener los pies apoyados en el piso y colocar el brazo a la altura del corazón.

Además, cuando la medición se realiza en otro momento del día, se aconseja evitar el ejercicio, el tabaco y la cafeína durante al menos los 30 minutos anteriores. Mantener siempre condiciones similares permite comparar mejor los resultados.

Cuándo puede convertirse en una señal de alerta

Aunque el aumento matinal suele formar parte del funcionamiento normal del organismo, existen determinados patrones que requieren atención.

Entre ellos aparecen valores elevados durante la noche, una presión excesivamente alta durante las primeras horas del día o una disminución nocturna inferior al 10%. También debe vigilarse la denominada hipertensión lábil, caracterizada por aumentos repentinos y breves de la presión sin una causa evidente.

Si estos episodios se repiten, los especialistas recomiendan realizar una consulta médica. Una lectura elevada durante una o dos mañanas no determina por sí misma la presencia de hipertensión: lo fundamental es observar la tendencia de los registros y evaluarla junto con el estado general de salud.