El fiscal general José Luis Agüero Iturbe pidió reabrir la causa que investigó presuntas irregularidades en el préstamo de US$57.100 millones acordado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018. El planteo deberá ser analizado por la Cámara Federal de Casación Penal.

El fiscal presentó un recurso contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que el pasado 4 de septiembre confirmó el archivo que había dispuesto previamente la jueza María Eugenia Capuchetti.

Agüero Iturbe sostuvo que la investigación fue cerrada de manera prematura porque todavía existían medidas de prueba pendientes. Según su presentación, el expediente debía profundizar el análisis sobre el destino de los fondos y la trazabilidad de los dólares que ingresaron al país a partir del acuerdo con el organismo internacional.

El fiscal cuestionó además que el tiempo transcurrido desde el inicio de la causa fuera utilizado como argumento para poner fin a la investigación. Planteó que, mientras no se encuentre acreditada la prescripción ni una afectación al plazo razonable del proceso, todavía pueden producirse pruebas relevantes.

Qué investigaba la causa

El expediente se inició a raíz de una denuncia por supuestas irregularidades durante la negociación, aprobación y ejecución del acuerdo firmado con el FMI en 2018.

La investigación alcanzó al expresidente Mauricio Macri y a varios exfuncionarios de su administración, entre ellos Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.

La jueza Capuchetti había resuelto archivar la causa al considerar que los elementos reunidos no permitían configurar los delitos denunciados. Posteriormente, la Cámara Federal confirmó esa decisión al entender que, después de más de cinco años de investigación y del análisis de documentación de distintos organismos, no se había acreditado la existencia de un delito.

Ahora será la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal la encargada de resolver el planteo del Ministerio Público Fiscal. Según la información publicada, los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky deberán decidir si la investigación continúa o si se mantiene firme el archivo del expediente.