El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un aumento de los recursos nacionales destinados a Educación y Cultura, pero la recuperación prevista no alcanzaría para revertir la fuerte caída acumulada durante los últimos años. Aunque el gasto crecería un 27,2% en términos nominales y un 5,6% en términos reales, la inversión educativa nacional seguiría en niveles históricamente bajos.

Según un informe de Argentinos por la Educación, los recursos destinados a Educación y Cultura quedarían todavía un 44,4% por debajo de los registrados en 2023. Además, representarían apenas el 0,79% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que 2027 sería el cuarto año consecutivo en el que la inversión nacional en educación se mantendría por debajo del 1% de la economía.

Gasto nacional en Educación y Cultura entre 2017 y 2027, medido en pesos constantes y como porcentaje del PIB.

El estudio, elaborado por Javier Curcio, Tomás Besada y María Sol Alzú, analizó tanto los fondos destinados a la Secretaría de Educación como el conjunto de gastos correspondientes a la función Educación y Cultura de la Administración Pública Nacional.

Una mejora que no compensa la caída

La evolución de los últimos años muestra la magnitud de la reducción. En 2023, la inversión educativa nacional representaba el 1,42% del PIB. En 2024 descendió al 0,86% y en 2025 se ubicó en el 0,78%.

Comparación de las partidas educativas entre 2025 y 2027 frente a la inflación proyectada.

Para el cierre de 2026, el proyecto estima una inversión equivalente al 0,77% del PIB, mientras que para 2027 proyecta una recuperación hasta el 0,79%. Pese al incremento, el nivel seguiría muy lejos del registrado cuatro años antes.

En valores constantes de 2026, el gasto educativo pasó de $16,7 billones en 2023 a $9,4 billones en 2024 y $8,7 billones en 2025. Para 2026 se prevé un cierre de $8,8 billones y para 2027 una suba hasta los $9,3 billones.

El crecimiento previsto para Educación y Cultura será, de todas formas, uno de los mayores entre las funciones del Estado. Con un aumento nominal del 27,2%, se ubicaría detrás de Salud, que tendría una suba del 39,8%, e Información y Estadística Básicas, con un 28%.

Variación de las funciones presupuestarias en 2027 frente a la inflación proyectada.

Universidades, casi sin mejora real

La distribución de los recursos también muestra diferencias importantes. Los programas correspondientes a Educación Obligatoria y Superior No Universitaria tendrían un incremento nominal del 34%, equivalente a una mejora real del 11,2%.

En cambio, la Educación Universitaria aumentaría un 20,9% en términos nominales. Como la inflación promedio prevista para 2027 es del 20,5%, la mejora real sería de apenas el 0,3%.

Pese a ello, las universidades seguirían concentrando la mayor parte del presupuesto de la Secretaría de Educación. El programa Desarrollo de la Educación Superior representaría el 80,1% de los recursos del organismo.

Más recursos para alfabetización

Uno de los programas que recibiría un incremento más significativo es el Plan Nacional de Alfabetización. Para 2027 se proyectan $773.830 millones, un 38,3% más que en el presupuesto vigente de 2026.

La mayor parte de esos fondos, $586.781 millones, se destinaría a la universalización de la jornada extendida.

El proyecto también prevé incorporar el Compromiso Federal por la Matemática, con acciones vinculadas a la extensión de la jornada escolar, capacitación docente, materiales pedagógicos, recursos digitales y evaluación. Sin embargo, el informe señala que todavía no aparece una partida presupuestaria específica para financiar esa iniciativa.

En síntesis, el Presupuesto 2027 marcaría una recuperación frente a la caída registrada en los últimos años, pero esa mejora partiría de una base muy baja y no alcanzaría para recuperar los niveles de inversión educativa previos a 2024.