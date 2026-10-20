La oposición reclamó que las universidades nacionales y los distintos sectores de la comunidad educativa tengan participación en el debate del Presupuesto en el Congreso. El planteo se realizó este martes al comienzo de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, antes de las exposiciones de los funcionarios de Educación Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez.

El diputado Itai Hagman pidió que se convoque a representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), rectores, estudiantes, docentes y gremios para que puedan exponer su posición sobre los recursos previstos para el sistema universitario.

El legislador fundamentó su solicitud en el conflicto que atraviesan las universidades y en la disputa judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, remarcó que el tema requiere una discusión amplia por su impacto público y las movilizaciones que generó.

Hagman insistió en que la comunidad universitaria debe ser escuchada en una próxima reunión de la comisión. El presidente del cuerpo, Bertie Benegas Lynch, respondió que el pedido sería tenido en consideración.

La propuesta también recibió el respaldo de la diputada de Provincias Unidas Mariela Coletta, quien reveló que su espacio había presentado una nota para expresar su rechazo al apartado educativo del proyecto presupuestario.

Coletta reclamó que las partidas destinadas a educación se ajusten a las obligaciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario y solicitó que las autoridades correspondientes comparezcan ante la comisión para explicar los fondos contemplados.

Además, advirtió sobre la necesidad de recomponer los salarios de los trabajadores universitarios, actualizar las becas estudiantiles y garantizar los recursos para el funcionamiento de las instituciones.

La legisladora sostuvo que el conflicto no puede analizarse al margen de las decisiones judiciales que ordenaron cumplir con la normativa vigente. Según planteó, pese a esos fallos, el Poder Ejecutivo lleva 364 días sin cumplir la ley.

“No podemos convalidar el tratamiento de un proyecto de Presupuesto que desconoce abiertamente las obligaciones vigentes”, afirmó Coletta. Y concluyó que la situación no responde a un error de cálculo, sino a una decisión política que, a su entender, debilita la educación pública.

El pedido de la oposición busca incorporar la voz de las universidades a la discusión presupuestaria y abrir el debate sobre el financiamiento del sistema, en medio de las diferencias con el Gobierno nacional por los recursos destinados a la educación superior.