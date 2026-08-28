En el marco de las primeras acciones con carácter preventivo coordinadas de forma directa por el recién constituido Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), el Departamento de Hidráulica de San Juan ha dado inicio a una serie de labores críticas de encauzamiento y mantenimiento integral sobre los ríos Jáchal y Los Patos.

Esta importante iniciativa institucional surge como una respuesta inmediata para mitigar de manera eficiente los riesgos hídricos asociados a las contingencias climáticas. Las tareas operativas que ya se ejecutan en el territorio provincial están orientadas a mejorar la capacidad de conducción de ambos cauces naturales, preparándolos adecuadamente frente al incremento del volumen de los caudales que las autoridades técnicas prevén para la próxima temporada estival.

Un aspecto central de esta estrategia preventiva es la distribución progresiva y dinámica en el terreno. Las autoridades hídricas han dejado en claro que, a medida que la maquinaria pesada y el equipamiento adicional estén disponibles, se procederá a su distribución inmediata en diferentes puntos de la provincia considerados de carácter prioritario. Entre las zonas geográficas catalogadas como de intervención prioritaria se destacan de forma particular las localidades de Huaco y Mogna. Asimismo, el plan de trabajo contempla la limpieza profunda y la ejecución de obras de mitigación en diversas colectoras aluvionales y otros cauces que presenten necesidades urgentes de mantenimiento.

Trabajos estratégicos de encauzamiento en el río Jáchal

En el departamento de Jáchal, las intervenciones de mayor envergadura física se están desarrollando de forma activa en un tramo estratégico del río principal que se extiende a lo largo de aproximadamente 10 kilómetros, específicamente en el sector comprendido desde el paraje de La Puntilla hasta El Portezuelo. Actualmente, la repartición estatal mantiene operando en ese sector dos topadoras de gran potencia, dedicadas de lleno al encauzamiento y a la corrección de márgenes. Estos operativos de contingencia complementan las tareas de mantenimiento habitual que el Departamento de Hidráulica viene desplegando de manera regular en otros sectores del departamento, abarcando obras de gran importancia local.

Entre las zonas de Jáchal que reciben mantenimiento habitual por parte de las cuadrillas oficiales se encuentran Gran China, el río Araya, el río Malla y el sector denominado Los Pajaritos. En estos puntos estratégicos, las intervenciones se han concentrado en la construcción de botadores, la ejecución de tareas de encauzamiento y el refuerzo estructural de las defensas existentes. Todas estas tareas de mantenimiento se realizan mediante la utilización de topadoras pesadas, teniendo como meta principal optimizar las condiciones de escurrimiento del agua y robustecer los puntos vulnerables del cauce que requieren protección adicional frente a las crecidas estacionales de los ríos de montaña.

Recuperación integral y obras en el río Los Patos

En paralelo a los trabajos desarrollados en el norte provincial, el Departamento de Hidráulica ha comenzado de manera simultánea importantes intervenciones sobre el río Los Patos, ubicado en el departamento de Calingasta. En este cauce, las acciones principales están destinadas a la corrección de márgenes y al encauzamiento del río. Esta intervención en particular posee una trascendencia fundamental para la zona, ya que existen múltiples sectores del río Los Patos que demandaban labores profundas de mantenimiento y recuperación, luego de haber transcurrido varios años consecutivos sin recibir una intervención de carácter integral para la adecuación de su capacidad de transporte de agua.

La conformación del COPRE, decidida por el gobernador Marcelo Orrego, marca un avance en la planificación preventiva ante eventos climáticos extremos. La coordinación interinstitucional permanente permite que Hidráulica concentre sus capacidades técnicas en los sectores que mayor vulnerabilidad presentan, mientras continúan las tareas de planificación vial y el análisis de variables ambientales con el claro propósito de anticiparse a las contingencias de la temporada estival.