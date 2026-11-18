Más de 40 agentes de la Ciudad de San Juan que trabajan en la calle participaron de un taller de primeros auxilios psicológicos dictado por la Cruz Roja. Ante un accidente o una emergencia, pueden ser los primeros en llegar. La capacitación se centró en ese momento inicial, cuando un vecino necesita que alguien lo escuche, identifique qué ayuda requiere y lo ponga en contacto con quien pueda asistirlo.

Entre los participantes hubo personal de Defensa Civil, de ECO y de Salud. Aunque cumplen tareas distintas, los tres equipos tienen contacto directo con los vecinos y pueden encontrarse con una persona que acaba de atravesar una situación traumática.

Qué puede hacer el primer agente que llega

El taller se organizó alrededor de tres acciones: ver, escuchar y vincular. La primera empieza antes de hablar con la persona afectada. Consiste en observar qué ocurre a su alrededor, advertir posibles riesgos y prestar atención a sus reacciones para reconocer qué necesita en ese momento.

El paso siguiente es el primer contacto. En esa instancia, los agentes trabajaron sobre el tono de voz y la escucha: hablar con calma y darle espacio al vecino para expresar lo que necesita, sin presionarlo para que cuente lo ocurrido.

Cuándo intervienen los servicios de emergencia

La tercera acción, vincular, consiste en acercar a la persona a la ayuda que requiere. Según la situación, eso puede significar facilitar el contacto con los servicios de emergencia, con un profesional especializado o con una red de asistencia.

El alcance de esa primera respuesta también fue parte del taller. Al agente municipal le corresponde ofrecer un apoyo breve y respetuoso. Si el episodio requiere atención especializada, su tarea es facilitar ese contacto para que el vecino pueda recibirla.