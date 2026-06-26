La Justicia sanjuanina condenó mediante juicio abreviado a Alfredo Alejandro Sarmiento Domínguez por el delito de desobediencia a una orden judicial, luego de comprobar que incumplió una medida cautelar que le prohibía acercarse o realizar actos molestos hacia su expareja.

La audiencia fue encabezada por el fiscal Francisco Micheltorena, junto a la ayudante fiscal Liliam Mari. Como resultado del acuerdo con la defensa, el imputado recibió un mes de prisión de cumplimiento efectivo, pena que fue unificada con una condena anterior, quedando una pena única de un año y un mes de prisión efectiva. Además, continuará detenido con prisión preventiva.

Fue hasta la vivienda pese a una prohibición vigente

Fuentes judiciales, el hecho ocurrió el 23 de junio, alrededor de las 15, en una vivienda de La Bebida, Rivadavia, donde reside la expareja del condenado junto al hijo que ambos tienen en común.

Los datos indican que la mujer se encontraba lavando ropa en el patio trasero cuando escuchó que llamaban a la puerta. El niño fue hacia el frente de la vivienda y, minutos después, la madre advirtió que el menor estaba junto a Sarmiento, quien caminaba por la calle frente al domicilio.

En ese momento, el hombre le gritó: "Ya venimos, llevo al niño", y se retiró con el menor sin autorización de la madre. La damnificada manifestó posteriormente que esa situación le generó una gran preocupación, ya que durante algunos minutos desconoció el paradero de su hijo.

Ignoró la medida judicial

Poco después, Sarmiento regresó al domicilio junto al niño y con un televisor de 43 pulgadas que pretendía entregar. La mujer le recordó que no podía acercarse debido a una medida cautelar vigente.

De acuerdo con la causa, el imputado respondió: "No me importa, no va a pasar nada", y permaneció en el lugar pese al pedido de que se retirara.

Ante esa situación, la víctima solicitó ayuda a un móvil policial que circulaba por la zona. Los efectivos verificaron que existía una prohibición de acercamiento dictada apenas un día antes, el 22 de junio, con una vigencia de seis meses, y procedieron a detener al acusado.

La víctima expresó temor

Durante la denuncia, la mujer manifestó que la presencia constante de su expareja le provoca miedo y le impide desarrollar una vida normal. También aseguró que vive con la preocupación de que el hombre vuelva a presentarse inesperadamente en su domicilio y recordó que ya existían antecedentes por hechos similares tramitados en la UFI CAVIG.

La medida cautelar establecía expresamente que, si Sarmiento deseaba mantener contacto con su hijo, debía hacerlo a través de la abuela materna del menor, procedimiento que en esta oportunidad no respetó.

Con la homologación del juicio abreviado, la Justicia dio por acreditado el incumplimiento de la orden judicial y dispuso el cumplimiento efectivo de la pena unificada.