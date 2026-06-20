La Justicia avanzó contra Maximiliano Mura Hernández y ordenó que permanezca detenido mientras es investigado por un brutal intento de femicidio ocurrido el pasado 17 de junio en el departamento Jáchal.

En el marco del Sistema Especial de Flagrancia, el Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación penal preparatoria por el delito de homicidio agravado por el contexto de violencia de género en grado de tentativa, en perjuicio de su pareja, una joven de 20 años y madre de los dos hijos que tienen en común.

Durante la audiencia de control de detención, el fiscal Gastón Mateo Salvio, de la UFI Norte, junto a la ayudante fiscal Eleonora Vargas, solicitó seis meses de investigación y prisión preventiva por el mismo plazo. Sin embargo, el juez de Garantías Eduardo Vega resolvió hacer lugar a la investigación por seis meses, pero fijó la prisión preventiva en tres meses.

El magistrado dispuso además que el imputado permanezca alojado en los calabozos de la Comisaría 21ª, mientras avanza la causa con distintas medidas probatorias, como pericias psicológicas, informes socioambientales y entrevistas a vecinos.

El hecho que se investiga ocurrió alrededor de las 13:00 del miércoles, en la vivienda que compartía la pareja. Según la acusación, una discusión fue escalando en violencia hasta que el acusado tomó una botella con alcohol, roció el cuerpo de la joven e intentó prenderla fuego con un encendedor.

La tragedia fue evitada gracias a la intervención de la madre de la víctima, quien logró frenar el ataque tras escuchar los gritos de auxilio. Ante esta situación, el agresor escapó del lugar a pie.

Minutos después, efectivos de la Comisaría 21ª desplegaron un operativo en la zona y lograron detenerlo, además de secuestrar el encendedor y el recipiente con alcohol que habrían sido utilizados durante el intento de ataque.

Con estos elementos, la causa avanza bajo una figura penal de extrema gravedad, mientras la Justicia busca reunir más pruebas para determinar la responsabilidad del acusado en el hecho.