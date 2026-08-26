El Gobierno nacional extendió el plazo para avanzar con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y oficializó un nuevo cronograma para la presentación de ofertas. La modificación fue establecida este miércoles mediante la resolución 1386 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

La fecha límite para presentar las propuestas estaba fijada originalmente para este jueves 27 de agosto. Con la nueva disposición, las empresas interesadas tendrán tiempo hasta el 15 de septiembre para entregar sus ofertas a través de la plataforma online.

También se modificó el plazo para consultar los pliegos. Mientras que el cronograma original establecía el 12 de agosto como fecha límite, ahora los interesados podrán realizar consultas hasta el 1 de septiembre.

Según explicó el Gobierno, la prórroga fue dispuesta para “favorecer una mayor participación y competencia en la licitación”, a partir de pedidos concretos realizados por potenciales oferentes interesados en participar del proceso.

Cómo será la privatización de AySA

El proceso contempla la venta del 90% de las acciones de AySA que actualmente están en manos del Estado. El 10% restante continuará perteneciendo a los trabajadores de la empresa.

La primera etapa contempla la transferencia del 51% de las acciones estatales a un operador privado. Más adelante, se prevé realizar una oferta pública inicial para colocar otro 39% de las acciones en la Bolsa.

El Gobierno también aprobó un contrato de concesión por 30 años, con la posibilidad de extenderlo durante otros 10 años si se cumplen determinadas condiciones.

La concesión comprende el servicio de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, entre ellos La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón.