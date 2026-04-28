“Es un servicio que San Juan va a necesitar mucho”. Con esa definición, el diputado nacional José Peluc puso en contexto el impacto que tendrá el avance en la privatización de Belgrano Cargas y Logística, una red ferroviaria central para el transporte de cargas y, especialmente, para la minería. El Gobierno nacional formalizó el proceso a través del decreto 282/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde estableció cómo se llevará adelante la transformación del sistema.

“El esquema es claro: la inversión va a ser privada, no del Estado. Se trata de arreglar las vías, poner trenes y brindar el servicio”, explicó Peluc en su paso por el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

El plan contempla dividir la empresa en distintas partes. Por un lado, las locomotoras y vagones serán vendidos mediante subastas públicas. Por otro, las vías, talleres e inmuebles se entregarán en concesión a través de licitaciones, tanto nacionales como internacionales.

Además, los fondos que se obtengan por la venta del material rodante serán destinados a un fideicomiso específico para financiar obras ferroviarias. La idea es que ese dinero se reinvierta en mejorar las mismas trazas que luego utilizarán las empresas concesionarias.

El proceso estará a cargo del Ministerio de Economía junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y tiene un plazo estimado de hasta 12 meses. Una vez finalizado, el esquema prevé la disolución de la empresa estatal.

Más allá de los cambios administrativos, el punto clave es el impacto productivo. El Belgrano Cargas conecta regiones productivas con los puertos de exportación y cumple un rol estratégico para sectores como la minería, que necesita transportar grandes volúmenes a largas distancias.

En provincias como San Juan, donde los proyectos mineros están alejados de los puertos, el tren aparece como una alternativa más eficiente y económica que el transporte por camión. Esto puede marcar la diferencia en términos de competitividad.

En ese sentido, Peluc también se refirió a quiénes podrían participar del proceso. “Son inversores que de alguna manera son semi proveedores, porque es un servicio que ellos mismos van a necesitar”, explicó, en alusión a empresas vinculadas a la logística y la producción.

El legislador insistió en que el beneficio será amplio. “No solamente lo va a usar la minería, lo va a usar el productor, lo va a usar todo el mundo”, afirmó, al destacar que la mejora del sistema ferroviario impactará en distintas actividades económicas.

Especialistas coinciden en que el desarrollo minero a gran escala depende en gran medida de contar con transporte eficiente. El ferrocarril permite reducir costos y aumentar la capacidad de traslado, dos factores clave para proyectos de litio y cobre.

Al mismo tiempo, el crecimiento de la minería también puede sostener el sistema ferroviario. El volumen de carga que genera el sector es uno de los principales motores para garantizar la viabilidad económica del esquema a largo plazo.

Con este panorama, la privatización del Belgrano Cargas avanza como una medida que busca cambiar el funcionamiento del transporte de cargas en Argentina. Para San Juan, el desafío será aprovechar esa infraestructura para potenciar su perfil productivo y exportador.