El Ministerio de Producción de San Juan presentó las respuestas a ocho pedidos de la Mesa Vitícola, que abarcan asistencia por heladas, créditos, impuestos, condiciones comerciales y agua de riego. Entre los datos principales, el Gobierno prevé destinar entre $1.500 y $2.000 millones a subsidios para productores afectados y confirmó que prepara nuevas líneas de financiamiento para la próxima cosecha.

Las respuestas se presentaron el lunes 16 de noviembre, en San Martín, durante el encuentro de la Mesa Vitícola que preside Nicolás Yanzón con el ministro de Producción, Gustavo Fernández, y otros funcionarios provinciales.

Subsidios por heladas y emergencia agropecuaria

Calidad San Juan tiene vigente un programa de asistencia para productores de hasta 20 hectáreas. Contempla subsidios de hasta $728.000 por hectárea de vid, proporcionales al daño certificado, siempre que las pérdidas superen el 35%.

Esta semana, según informó Producción, se enviará una primera nómina de más de 300 productores, con beneficios que suman unos $500 millones. El objetivo es continuar con partidas mensuales de hasta ese monto, sujetas a disponibilidad presupuestaria.

Sobre la emergencia agropecuaria, el Ministerio informó que ya se realizaron las denuncias, los peritajes y la evaluación técnica. El proyecto de decreto provincial fue enviado a la firma del gobernador Marcelo Orrego. Después deberá pasar por la Legislatura y tramitarse ante Nación.

Prórrogas y nuevos créditos

Los productores afectados pueden solicitar ante Calidad San Juan y Fiduciaria San Juan prórrogas en los vencimientos de créditos. El plazo puede llegar a 12 meses si acreditan daños superiores al 70%. No existe límite de superficie y el beneficio no depende de que se declare la emergencia.

En cuanto al financiamiento, Producción señaló que las líneas de crédito de 2026 ya fueron colocadas en su totalidad. Por eso trabaja en propuestas para la próxima cosecha y en herramientas de reconversión asociadas al programa Viticultura 360. No se confirmó una nueva línea a tasa cero, como había solicitado la Mesa Vitícola.

Como balance de gestión, el Ministerio indicó que el sector agrícola recibió cerca de $30.000 millones en asistencia financiera desde 2024, de los cuales más del 70% se destinó a la vitivinicultura.

Al desagregar las cifras, el informe precisa que Calidad San Juan y Fiduciaria San Juan canalizaron casi $18.000 millones entre 2024 y 2026, con más de 1.100 productores beneficiados. De ese monto, alrededor de $5.300 millones fueron aportes no reembolsables, destinados principalmente a contingencias climáticas y a la lucha contra la lobesia botrana. Más de $12.000 millones se asignaron a créditos de cosecha, inversiones en riego, energía solar y capital de trabajo.

Impuestos y comercialización

El Gobierno repasó medidas tributarias vigentes, entre ellas reducciones generales del 27% en las alícuotas del inmobiliario y del 8% en el automotor, además de la exención de Ingresos Brutos para la actividad.

Explicó también que la declaración de emergencia podría habilitar prórrogas o condonaciones de impuestos provinciales. Si Nación la homologa, podrían incorporarse beneficios nacionales.

Sobre los contratos de compraventa de uva, recordó que son acuerdos entre privados, aunque ofreció actuar como mediador ante conflictos. También señaló que la caída del consumo de vino exige diversificar productos y mercados, una de las metas de Viticultura 360.

El programa Viticultura 360, en tanto, contempla seis mesas de trabajo dedicadas a pasas, uva de mesa, vinos fraccionados y a granel, mosto y enoturismo. Entre las iniciativas mencionadas por Producción figuran la incorporación de nuevas variedades de pasas y la conformación de un consorcio exportador integrado por siete bodegas pequeñas y medianas de San Juan.

Cargos municipales y agua de riego

Respecto del Cargo Único Municipal en las facturas eléctricas, Producción sostuvo que corresponde a los municipios, mientras que el EPRE controla que no se cobre por encima del costo de los servicios.

Por último, los pedidos vinculados al Departamento de Hidráulica, como el mantenimiento de canales y las inversiones, deberán ser respondidos por las autoridades del organismo. Según el Ministerio, esas gestiones siguen en curso.

Así, el Gobierno distinguió entre herramientas que ya están disponibles para los productores y otros planteos que todavía requieren decisiones o nuevos recursos.