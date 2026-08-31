El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación continúa fortaleciendo el trabajo conjunto con la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan. En una nueva reunión, autoridades provinciales y representantes de la entidad evaluaron el estado de las acciones que se vienen desarrollando para acompañar y fortalecer la actividad de los productores.

El encuentro se realizó en la sala de reuniones del Ministerio y estuvo encabezado por el ministro Gustavo Fernández. También participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, y el director de Desarrollo Agropecuario, Leonardo Storniolo, junto a miembros de la Sociedad de Chacareros Temporarios.

Durante la reunión se realizó un repaso de las tareas que ambas partes vienen desarrollando de manera conjunta. El objetivo fue analizar los avances alcanzados y coordinar los próximos pasos en distintas iniciativas vinculadas al sector productivo.

Avances en el mercado concentrador de Rawson

Uno de los principales temas abordados estuvo relacionado con las acciones y avances que se proyectan para el mercado concentrador de Rawson. Se trata de un espacio histórico y tradicional para la actividad productiva sanjuanina, ya que concentra a un importante número de productores de la provincia.

La posibilidad de continuar trabajando sobre este espacio forma parte de las acciones conjuntas que buscan fortalecer las condiciones en las que desarrollan su actividad los chacareros. El mercado concentrador representa un punto clave para la comercialización y el movimiento de la producción local.

Capacitaciones y acompañamiento

Otro de los ejes analizados durante el encuentro fue la realización de capacitaciones destinadas a integrantes de la Sociedad de Chacareros. Las actividades formativas buscarán generar nuevas herramientas y acompañar las necesidades que surjan dentro del sector.

Además, las autoridades y los representantes de los productores dialogaron sobre las acciones que se vienen desarrollando para brindar acompañamiento mediante el uso de algunos tractores. Esta herramienta apunta a colaborar con las tareas productivas y dar respuesta a distintas demandas de los chacareros.

La reunión permitió renovar el compromiso de continuar trabajando de manera articulada entre el Gobierno provincial y la Sociedad de Chacareros Temporarios. El objetivo común es avanzar en iniciativas que fortalezcan al sector y acompañen a quienes sostienen diariamente una parte importante de la producción agrícola de San Juan.