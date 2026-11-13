San Juan tendrá un respiro después de varios días de calor intenso. Este viernes 13 de noviembre comenzará con temperaturas elevadas, pero el avance de viento del sector Sureste y la probabilidad de tormentas marcarán el inicio de un cambio en las condiciones del tiempo, que se hará más evidente durante el sábado.

Según el pronóstico, la jornada comenzó con 24,2°C, cielo despejado, una humedad del 52% y viento en calma. Sin embargo, el calor volverá a sentirse durante las primeras horas del día: para la mañana se espera una temperatura máxima de 32°C, con cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

El panorama cambiará hacia la tarde, cuando el termómetro podría alcanzar los 39°C. Para ese período se anticipan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. También comenzará a intensificarse el viento del Sureste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Durante la noche aumentará la posibilidad de precipitaciones. El pronóstico prevé tormentas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, mientras que la temperatura rondará los 33°C. El viento continuará soplando del Sureste, con velocidades de entre 32 y 41 km/h.

El sábado llegará el descenso de temperatura

El cambio más importante se sentirá durante el sábado 14 de noviembre. Después de una madrugada con chaparrones y una temperatura cercana a los 21°C, la mañana tendrá condiciones similares, con una máxima de apenas 23°C.

Para la tarde se espera una recuperación de la temperatura, aunque sin alcanzar los valores extremos de los días anteriores. La máxima prevista será de 29°C, con probabilidad de tormentas aisladas. Durante la noche, el termómetro se ubicará alrededor de los 26°C.

El viento del Sureste también tendrá protagonismo durante la madrugada, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. Luego perderá intensidad a lo largo de la jornada.

Cómo estará el tiempo el domingo en San Juan

El alivio continuará durante el domingo 15 de noviembre, aunque persistirá la inestabilidad. Tanto durante la madrugada y la mañana como en la tarde y la noche se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

La temperatura mínima rondará los 21°C y la máxima llegará a los 30°C. El viento soplará del Sur durante la primera parte del día y rotará al Sureste hacia la tarde, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.