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Pronóstico del tiempo en San Juan del viernes 13 al domingo 15 de noviembre
POR REDACCIÓN
San Juan tendrá un respiro después de varios días de calor intenso. Este viernes 13 de noviembre comenzará con temperaturas elevadas, pero el avance de viento del sector Sureste y la probabilidad de tormentas marcarán el inicio de un cambio en las condiciones del tiempo, que se hará más evidente durante el sábado.
Según el pronóstico, la jornada comenzó con 24,2°C, cielo despejado, una humedad del 52% y viento en calma. Sin embargo, el calor volverá a sentirse durante las primeras horas del día: para la mañana se espera una temperatura máxima de 32°C, con cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones.
El panorama cambiará hacia la tarde, cuando el termómetro podría alcanzar los 39°C. Para ese período se anticipan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. También comenzará a intensificarse el viento del Sureste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.
Durante la noche aumentará la posibilidad de precipitaciones. El pronóstico prevé tormentas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, mientras que la temperatura rondará los 33°C. El viento continuará soplando del Sureste, con velocidades de entre 32 y 41 km/h.
El sábado llegará el descenso de temperatura
El cambio más importante se sentirá durante el sábado 14 de noviembre. Después de una madrugada con chaparrones y una temperatura cercana a los 21°C, la mañana tendrá condiciones similares, con una máxima de apenas 23°C.
Para la tarde se espera una recuperación de la temperatura, aunque sin alcanzar los valores extremos de los días anteriores. La máxima prevista será de 29°C, con probabilidad de tormentas aisladas. Durante la noche, el termómetro se ubicará alrededor de los 26°C.
El viento del Sureste también tendrá protagonismo durante la madrugada, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. Luego perderá intensidad a lo largo de la jornada.
Cómo estará el tiempo el domingo en San Juan
El alivio continuará durante el domingo 15 de noviembre, aunque persistirá la inestabilidad. Tanto durante la madrugada y la mañana como en la tarde y la noche se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.
La temperatura mínima rondará los 21°C y la máxima llegará a los 30°C. El viento soplará del Sur durante la primera parte del día y rotará al Sureste hacia la tarde, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.