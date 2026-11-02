En diálogo con San Juan en Noticias, el noticiero de Radio Mitre San Juan de GRUPO HUARPE, José María Ginestar, titular de la Dirección de Hidráulica de San Juan, confirmó que, tras las mediciones de nieve realizadas este fin de semana en la cordillera, el pronóstico hídrico oficial para la próxima temporada estará listo en un plazo de entre 10 y 15 días. El informe técnico permitirá estimar la cantidad de agua disponible para la provincia durante el próximo período.

El operativo aéreo, bautizado por primera vez de manera oficial como Ventana Andina, se realizó entre el viernes y el sábado tras abrirse una brecha meteorológica favorable. Los técnicos Lucio Mercado y Facundo Buso midieron la nieve acumulada en las cuencas de los ríos Jáchal y San Juan, registrando un promedio general de 1,33 metros de nieve, cifra sustancialmente superior a los 0,45-0,50 metros del ciclo anterior.

En la cuenca del río Jáchal, la estación Del Carmen (4.100 msnm) registró 1,50 metros de nieve y Patos Norte (3.699 msnm) 0,80 metros. En la cuenca del río San Juan, la estación Calderón (3.250 msnm) marcó el máximo provincial con 2,50 metros, seguida por Teatinos (4.000 msnm) con 1,60 metros, Pachón (3.600 msnm) con 1,50 metros, Pantanosa (3.050 msnm) con 0,80 metros y Corrales de Alambre (2.855 msnm) con 0,60 metros.

Densidad nival, fusión y el fenómeno de la sublimación

Más allá del manto visible en superficie, Ginestar remarcó que la densidad de la nieve consolidada es la variable determinante para los cálculos hídricos. "Hay sectores con 1,5 metros de nieve consolidada y otros con 2,5 metros. Lo importante es que, ya en noviembre, la nieve sigue consolidada", afirmó el funcionario.

Ginestar agregó que "la densidad es la variable más importante porque la consolidación cambia el concepto de cuánta agua realmente bajará por el río".

Las mediciones comprobaron además un fuerte fenómeno de sublimación, donde la nieve pasa directamente de estado sólido a gaseoso por la radiación solar, la aridez y el viento.

Se calcula que entre el 30% y el 40% de la nieve de invierno se evaporó sin llegar a derretirse.

"Si tenés la montaña más húmeda, probablemente esa sublimación sea menor; pero si no es así, la sublimación será mayor, lo que traerá más evaporación y un verano más lluvioso", explicó Ginestar.

En cuanto a la fusión, la elevación de la isoterma de 0 °C prevista desde el 7 de noviembre acelerará el deshielo. El río San Juan ya lo refleja en su caudal: pasó de 43-45 m³/s a 61,4 m³/s actuales y proyecta alcanzar los 80 m³/s durante noviembre.

Obras de mitigación en cauces y prevención de riesgos

Paralelamente, el Gobierno provincial ejecuta, a través de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (Copre), obras de mitigación y limpieza de cauces en zonas urbanas y rurales para prevenir daños por crecidas. Se liberaron compuertas en el dique Ignacio de la Rosa y se trabaja con maquinaria pesada en el río San Juan a la altura del puente Albardón, además de realizar limpiezas en Zonda, Ullum, Calingasta, 25 de Mayo y Sarmiento.

Ginestar advirtió sobre el carácter de estas tareas: "Todas las obras son de mitigación. Si le pusiéramos un porcentaje, quiere decir que tienen fin, y la verdad que los cálculos dan que las obras definitivas, llevarían al menos 10 años. Es decir, si hubiésemos arrancado hace 10 años, posiblemente todavía nos quedaría trabajo por hacer. No obstante, sí puedo decir que estamos comenzando una nueva etapa que está relacionado con trabajos más finos, desde el punto de vista de la ingeniería. Hablamos de planificación de defensas estructuradas con gaviones y colchonetas de piedra para proteger las defensas que hemos hecho".

Las zonas donde más se están enfocando son en los departamentos de Calingasta, Zonda, Ullum y Albardón

El peligro imprevisible de las lagunas de alta montaña

Por último, el titular de Hidráulica alertó sobre el riesgo imprevisible de las lagunas de alta montaña, las cuales se forman cuando un desprendimiento de talud aluvional bloquea temporalmente el escurrimiento del deshielo.

Al colapsar o ceder la contención natural, estas lagunas liberan caudales masivos de forma repentina. "Una laguna de estas puede hacer que el río San Juan pase bruscamente de 100 m³/s a 300 m³/s", señaló Ginestar, recordando que en 2005 en la obra de Caracoles una crecida de este tipo sepultó maquinaria pesada dentro de los túneles. Concluyó remarcando que ante estos eventos naturales en alta montaña no existen obras preventivas viables.