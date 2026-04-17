El otoño continúa con temperaturas elevadas en San Juan y el calor aún no se retira. Para este viernes 17 de abril de 2026, se espera una jornada estable, con cielo mayormente nublado y temperaturas que alcanzarán los 28°C durante la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura de 16°C y vientos del sudoeste entre 7 y 12 km/h, según los datos meteorológicos.

En horas de la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente nublado y un ascenso gradual de la temperatura, que llegará a los 20°C. El viento rotará al sector sur, manteniendo intensidad moderada.

El momento más cálido del día se registrará durante la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 28°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado y el viento soplará desde el sector sur de manera constante.

Hacia la noche, el tiempo se tornará más fresco, con una temperatura cercana a los 20°C, cielo parcialmente nublado y una disminución en la intensidad del viento, que oscilará entre los 7 y 12 km/h desde el sudoeste.

En resumen, será un viernes templado en San Juan, sin probabilidades de lluvia y con condiciones agradables para actividades al aire libre, en una jornada donde el calor otoñal todavía se mantiene presente.