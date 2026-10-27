El oficialismo buscará avanzar esta semana en el Senado con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que regresó a la Cámara alta después de que Diputados incorporara cambios para restablecer los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La convocatoria al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General está prevista para este miércoles 28 de octubre a las 18. La intención de La Libertad Avanza es conseguir dictamen para continuar el tratamiento de la iniciativa, que incluye modificaciones al régimen de expropiaciones, regularización dominial y desalojos.

El proyecto había obtenido media sanción del Senado el 6 de agosto, pero durante ese debate se eliminaron los artículos que modificaban la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego. La Cámara de Diputados reincorporó el capítulo sobre tierras y, por ese motivo, el texto debe volver a ser analizado por los senadores.

Qué cambia con los límites a la compra de tierras

Uno de los puntos centrales es la restitución de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, que había sido derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei.

La legislación establece un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, las provincias y los municipios. También fija restricciones para evitar que una misma nacionalidad concentre más del 30% de las tierras rurales en manos extranjeras.

Para restablecer el régimen, el texto aprobado por Diputados incorpora dos artículos. Uno deja sin efecto la disposición del DNU que derogó la normativa y el otro restituye su vigencia.

La propuesta obtuvo un amplio respaldo en la Cámara baja. La votación general del proyecto terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, mientras que la restitución de la Ley de Tierras reunió 239 votos afirmativos.

Los otros cambios que contempla el proyecto

Además de las restricciones a la compra de campos por extranjeros, la iniciativa propone cambios en las leyes de Expropiaciones y de Regularización Dominial, así como modificaciones vinculadas con los procedimientos de desalojo y el Registro de la Propiedad Inmueble.

En materia de expropiaciones, el proyecto establece criterios más estrictos para justificar la utilidad pública de un bien y plantea que las indemnizaciones contemplen su valor objetivo y, bajo determinadas condiciones, el lucro cesante debidamente acreditado.

También busca modificar los mecanismos de regularización dominial y agilizar los procedimientos de recuperación de inmuebles en determinados casos.

El Senado deberá analizar las modificaciones introducidas por Diputados antes de definir si acepta el nuevo texto o propone nuevos cambios, lo que podría prolongar el recorrido legislativo de la iniciativa.

Un debate que ya generó diferencias políticas

La regulación de la propiedad rural extranjera fue uno de los capítulos más discutidos durante el tratamiento inicial del proyecto. La propuesta original del Gobierno buscaba eliminar restricciones establecidas por la Ley de Tierras, pero encontró resistencia entre sectores de la oposición y legisladores aliados.

Durante el debate en el Senado, esas diferencias llevaron a retirar el capítulo de tierras del texto que obtuvo media sanción. Sin embargo, la discusión volvió a incorporarse en Diputados, donde se aprobó su restitución.

Ahora, el oficialismo deberá reunir los respaldos necesarios en la Cámara alta para definir el futuro de la iniciativa y resolver si acepta las modificaciones que incorporó la Cámara de Diputados.