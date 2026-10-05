La diputada nacional Mercedes Llano presentó un proyecto para modificar el reglamento de la Cámara de Diputados y sancionar económicamente a los legisladores que insulten o incurran en agravios personales dentro del Congreso. La iniciativa surgió después de los últimos cruces registrados en una plenaria de comisiones y propone suspender el cobro de la dieta para quienes incurran en esas conductas.

La legisladora mendocina de La Libertad Avanza planteó una diferencia entre la confrontación política y las agresiones personales. “La crítica política es parte esencial del debate democrático, pero lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, sostuvo.

Actualmente, según los datos incluidos en el proyecto, la dieta de los diputados asciende a $6.339.027,87. La propuesta establece que la sanción sea la suspensión de ese ingreso durante un mes para quienes insulten o agravien a otro legislador.

El castigo se endurecería en caso de reincidencia, amenazas, intimidación o agresión física, situaciones para las que Llano plantea una suspensión de dos meses. La oficialista remarcó que la medida no apunta a limitar las expresiones políticas dentro del recinto.

“Las opiniones, críticas y juicios de valor quedan protegidos por la libertad de expresión parlamentaria. No se sanciona la crítica: se sanciona el insulto y el agravio personal”, explicó Llano.

La diputada justificó el proyecto en el deterioro de la imagen pública del Congreso. “La sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones”, afirmó, y sostuvo que recuperar la confianza en los poderes legislativos requiere “ejemplaridad, respeto y tolerancia”.

Los cruces que impulsaron el proyecto

La iniciativa fue presentada después de una serie de episodios de fuerte tensión entre diputados. Uno de los más recientes tuvo como protagonista a Juan Grabois, quien durante una discusión utilizó expresiones como “tontita” contra Juliana Santillán y “facho de mierda” hacia Carlos Zapata. Luego, el oficialismo impulsó su remoción, aunque una expulsión requiere una mayoría de dos tercios de la Cámara.

También quedaron registrados otros enfrentamientos. A fines de 2024, Silvana Giudici y Maximiliano Ferraro protagonizaron un duro intercambio durante el debate sobre ludopatía y ciberapuestas. Ferraro acusó a la entonces diputada del PRO de hacer lobby para Daniel Angelici y Giudici respondió con un insulto.

En 2025, otro cruce se produjo entre Florencia Carignano y Lilia Lemoine, mientras que en una Comisión de Libertad de Expresión de 2024 Carolina Gaillard tuvo un fuerte enfrentamiento verbal con Nadia Márquez.

Con estos antecedentes, Llano busca que los insultos y agravios dejen de quedar únicamente expuestos al reproche político y pasen a tener una consecuencia concreta sobre la dieta de quienes los protagonizan.