La decisión de Challenger Gold de dejar de procesar mineral en Casposo y construir su propia planta en Hualilán generó reacciones encontradas en los departamentos de Ullum y Calingasta. Mientras en Ullum la noticia fue recibida con optimismo y expectativas de crecimiento, en Calingasta la tranquilidad llegó después de confirmar que Casposo mantiene su operación sin afectaciones.

Ullum celebra y planea un parque industrial

Alejandro Muñoz, presidente de la Cámara de Proveedores de Ullum, aseguró que la decisión de la empresa australiana es beneficiosa para el departamento. "No lo veo con malos ojos, todo lo contrario. La construcción de la planta propia es nuestro objetivo y va a ser beneficioso para los proveedores", afirmó.

Alejandro Muñóz, presidente de la Capromer

La cámara, que actualmente cuenta con 15 socios, ya comenzó a recibir consultas de empresas de otras provincias interesadas en instalarse en Ullum. "Tenemos muchas consultas y nosotros, antes que nada, decimos 'vengan e instálense'. Les podemos habilitar terrenos y facilitarles el tema de la instalación", explicó Muñoz.

El proyecto del parque industrial

Uno de los puntos que más expectativa genera en Ullum es la posibilidad de crear un parque industrial. Muñoz confirmó que están evaluando la compra de un terreno para ese fin, aunque el proyecto aún es privado y está en etapa de estudio. "Los terrenos están muy caros, pero queremos hacer algo al respecto para facilitar la instalación de empresas", señaló.

La iniciativa busca ordenar el crecimiento de los proveedores en el departamento y generar mano de obra local. "Queremos poner énfasis en el desarrollo de los empresarios del departamento. Las empresas externas deben estar 24 meses instaladas para ser consideradas proveedores de la comunidad", aclaró, en referencia a la ley de Desarrollo Local Minero, recientemente aprobada en Diputados, que se encuentra en plena reglamentaciòn pro parte de la cartera minera. .

Calingasta: tranquilidad y preocupación

En Calingasta, José Adolfo Ibazeta, presidente de Casemica, aseguró que la decisión de Hualilán no afecta directamente a los proveedores del departamento porque no le prestaban el servicio directo al proyecto. "No le prestábamos el servicio directo a Hualilán, así que no afecta en nada. Casposo sigue igual", explicó.

José Adolfo Ibazeta, presidente de Casemica.

Sin embargo, recordó que cuando en junio de 2026 se suspendió el transporte de mineral, el impacto en Calingasta fue considerable. En aquel momento, Casemica estimó que más de 50 personas vinculadas a servicios logísticos y complementarios se vieron afectadas. Solo las tareas de banderilleros y vigilancia involucraban a unas 23 personas, y el resto de los servicios —ambulancias, alquiler de viviendas para transportistas, provisión de viandas, lavandería y estaciones de servicio— completaban el total. "El impacto no se limita únicamente al transporte de mineral, sino que alcanza a un conjunto de servicios que se activaron con el avance del proyecto", había afirmado Ibazeta en aquella oportunidad.

Ahora, con el nuevo anuncio, Ibazeta expresó su preocupación por la falta de certeza y la improvisación que rodeó al proyecto. "Todo muy improvisado. No estaba bien planificado. Si no, cuando se nos venía a conversar, el gobierno no estaba. No salían las resoluciones", criticó.

A pesar de eso, destacó que Casposo genera empleo en Calingasta, con alrededor de 150 calingastinos trabajando en el proyecto. "Estamos muy conformes con lo de Casposo. No es un proyecto de gran envergadura como Los Azules, pero genera valor agregado", concluyó.