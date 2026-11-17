La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que amplió la definición de proveedor local a empresas constituidas y domiciliadas en Argentina sin importar el origen de su capital, generó preocupación entre organizaciones de proveedores mineros de San Juan. Varias piden que la provincia reglamente la Ley de Desarrollo Local Minero y establezca condiciones para las firmas sanjuaninas.

El reclamo de Caprimsa

Fernando Godoy, presidente de Caprimsa.

El presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros (Caprimsa), Fernando Godoy, advirtió en diálogo con DIARIO HUARPE que el cambio puede reducir las oportunidades para las empresas locales. Cuestionó la demora en reglamentar la Ley 2827-M y señaló que, sin mecanismos de aplicación y control, la provincia no tendrá herramientas claras para promover su entramado productivo. También aclaró que no rechazan a firmas de otras jurisdicciones: cerca del 40% de las asociadas a Caprimsa son de fuera de San Juan.

La postura de Calingasta

José Ibazeta, presidente de Casemica

Una preocupación similar expresó José Adolfo Ibaceta, presidente de la Cámara de Servicios Mineros y Afines de Calingasta (Casemica). En diálogo con DIARIO HUARPE, sostuvo: “Nosotros estamos viendo que no podemos competir y los proyectos de Calingasta recién están en la parte de exploración. Cuando empiece la explotación no vamos a poder competir contra esos capitales internacionales solo porque vengan y pongan una oficina acá en San Juan o en Córdoba”. Reclamó que el Gobierno provincial acelere la reglamentación y afirmó que el nuevo escenario “nos cambia las reglas del juego”.

En un comunicado difundido después de la entrevista, Casemica profundizó su rechazo al Decreto 1366 y sostuvo que ser proveedor local debe implicar arraigo territorial. Propuso una escala de “anillos de localía”: primero las comunidades directamente vinculadas con los proyectos, como Calingasta; luego los proveedores sanjuaninos y, finalmente, las empresas del resto del país.

La entidad aclaró que no está en contra de las inversiones y que sus pymes respaldaron el RIGI desde sus inicios. Sin embargo, cuestionó que una empresa sea considerada local por tener domicilio en Argentina, aunque sus propietarios y el destino de sus ganancias estén fuera del territorio. Por eso, pidió a Nación que deje sin efecto el decreto y a la Provincia que reglamente la Ley 2827-M.

La preocupación en Ullum

Marcelo Muñoz, presidente de la Cámara de proveedores mineros de Ullum

Desde Ullum, Alejandro Muñoz, referente de la Cámara de Proveedores Mineros del departamento, también manifestó su preocupación en diálogo con este medio por las oportunidades que podrían perder las empresas locales. Aclaró que se trataba de una opinión personal y que todavía no había conversado el tema con la comisión de la entidad. "con esto nos cambian las reglas de juego nuevamente".

“Venimos acompañando a las operadoras, haciendo cursos, capacitando a nuestra gente de Ullum y trabajando mancomunadamente. Con esto, creo que estamos perdiendo muchas oportunidades. Es como que nos están dejando de lado”, señaló. En ese sentido apuntó: "Venimos haciendo un gran esfuerzo para estar a la altura, pero si viene un extranjero, se instala en Córdoba o en Buenos Aires con una oficinita y ya es proveedor local para el RIGI, es muy difícil.

AIturic: "No importa de donde viene, que se intalen acá, que coman acá y duerman acá".

Víctor Grau, presidente de Aituric.

Una mirada diferente, también centrada en el desarrollo local, planteó Víctor Alberto Grau, presidente de la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (Aituric). En una declaración institucional, la entidad sostuvo que no cuestiona el origen del capital, sino que reclama beneficios concretos en el territorio.

Para Grau, tener domicilio en el país no garantiza que una empresa genere empleo, compre bienes y servicios o invierta en las comunidades cercanas. Por eso, propuso medir el impacto a partir de la residencia de los trabajadores, la infraestructura, la capacitación y el desarrollo de proveedores iglesianos.

La mirada de Jáchal

Por su parte, Rodolfo Aballay, presidente de la Cámara de Proveedores de Jáchal, consideró en diálogo con DIARIO HUARPE que todavía es temprano para determinar si el cambio tendrá consecuencias concretas. Explicó que las operadoras suelen tercerizar servicios como hotelería, gastronomía y transporte, por lo que el esquema de contratación podría mantener oportunidades para los proveedores locales. Como ejemplo, mencionó el funcionamiento de Veladero y sostuvo que habrá que observar cómo evoluciona la situación en los próximos meses. De todos modos, aclaró que no puede asegurar que no exista impacto.