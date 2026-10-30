La primera Ronda de Negocios del RIGI dejó un saldo alentador para San Juan. Con la participación de más de 80 empresas locales y la presencia del gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Minería Juan Pablo Perea y referentes de cámaras como Caprimsa y Casemi, la provincia consolidó su posición como un actor clave en la cadena de valor minera. El encuentro, que reunió a 43 grandes proyectos y 1.800 pymes de todo el país, marcó un punto de partida para transformar los anuncios de inversión en contratos concretos.

El presidente de Caprimsa, Fernando Godoy, hizo un balance más que satisfactorio de la jornada. "Podemos decir que es muy positivo, viene una minería con sus tiempos, viene una minería nueva, un ecosistema nuevo y es muy productivo", afirmó tras el encuentro, en diálogo con DIARIO HUARPE. El dirigente destacó que la convocatoria superó las expectativas y que la cámara logró movilizar a más de 80 firmas sanjuaninas. "No vendemos espejitos de colores, para eso hemos hecho un evento para que expliquen los tiempos y la economía. Pedimos limitar las expectativas, pero saber que en la minería, lo que viene es algo fenomenal, exponencial y hermoso", sostuvo.

Godoy también rescató el trabajo de anticipación que viene haciendo la cámara desde hace años. "Hoy está en el vocabulario de todos los sectores el concepto de ecosistema, de uniones transitorias de empresa, de consorcios. Nosotros lo decíamos hace muchos años y hoy está plasmado. Veo que no nos hemos equivocado", reflexionó. Y proyectó el futuro: "Tenemos que tratar de ver un rubro que trascienda las generaciones, como la minería de Chile, Perú, Australia o Canadá. Que sea para los hijos, para los nietos".

Desde el Gobierno provincial, el gobernador Orrego expuso en el panel de mandatarios durante la jornada y puso el acento en la infraestructura y el beneficio compartido. "Las empresas mineras tienen derecho a obtener ganancias, pero los gobiernos provinciales y la sociedad también aspiran a tener beneficios de la generación de empleo y el agregado de valor local que evite el desarraigo y consolide los acuerdos sociales", sostuvo en su discurso. Además, destacó que San Juan consiguió más de 1.000 millones de dólares para obras viales, logística e infraestructura eléctrica, y defendió la Ley de Desarrollo Minero: "La ley no es restrictiva, sino progresiva, por ejemplo, con el empleo, para que sea en su mayoría de origen local".

"Desde Vicuña, valoramos estos espacios de intercambio que permiten fortalecer el entramado productivo nacional, acercar capacidades, promover alianzas estratégicas y seguir construyendo una cadena de valor minera cada vez más integrada y competitiva", publicó la operadora en su cuenta de Linkedin

"Con más de 116 millones de toneladas de recursos cupríferos identificados, Argentina tiene una gran oportunidad, al ser el único país del mundo con capacidad de aportar entre 1,5 millones y 2 millones de toneladas anuales de cobre en la próxima década", afirmó Jorge Montaldi, gerente de Relaciones Institucionales de Glencore Argentina.

El ministro Perea, en la entrevista previa con DIARIO HUARPE, había anticipado la postura que llevaría a Rosario. "Lo que estamos haciendo son reglas claras, como es una ley de desarrollo local, cuyo propósito no es limitar la inversión, sino ordenarla", explicó. En esa línea, insistió en el asociativismo como el camino para que los proveedores locales den el salto: "Lo que viene en esta nueva ola minera es el asociativismo". Y fue ambicioso sobre el futuro: "Queremos traspasar de proveedor local a proveedores de clase mundial sanjuaninos".

A nivel nacional, el ministro de Economía Luis Caputo aportó los números que respaldan el entusiasmo durante su exposición en el evento. Según detalló, el RIGI ya suma 48 proyectos presentados por 210.000 millones de dólares, de los cuales 30 están aprobados por 80.000 millones. Además, se organizaron más de 2.100 reuniones y 50 rondas con participación de pymes de todo el país. "Estas inversiones garantizan que Argentina ya no va a tener problemas de tipo de cambio", aseguró Caputo, quien celebró el carácter federal del encuentro: "Es un proyecto totalmente federal con la participación de pymes de prácticamente todas las provincias".

El saldo para San Juan es claro. La ronda no permitió a los proveedores locales tomar contacto directo con sus pare de otras provincias que ven en los proyectos que adhieren al RIGI una oportunidad. Una posibilidad para hacer networking, y para prepararse para el "asociativismo" que se fomenta en San Juan para darle respuesta a la demanda minera.