Seis bodegas sanjuaninas participaron de la octava edición de ProWine San Pablo 2026, una de las ferias vitivinícolas que busca fortalecer la presencia de los vinos argentinos en el mercado brasileño. La participación provincial contó con el apoyo del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y formó parte del stand del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que reunió a 31 empresas de siete provincias argentinas.

Las empresas locales que estuvieron presentes fueron Bodega Putruele, Bodegas Bórbore, Fraccionadora San Juan-Next Trade Hub, Aguma Casa Vinícola, Bodega Búbica y 35.cinco Vinos de Montaña. El encuentro se desarrolló durante los primeros días de octubre en Expo Center Norte, en San Pablo, y permitió establecer contactos con potenciales compradores.

Ventas y nuevas oportunidades comerciales

De acuerdo con una encuesta realizada por el CFI a las 31 empresas participantes, el 38,7% de las bodegas concretó entre cinco y diez entrevistas comerciales, mientras que el 29% mantuvo entre diez y quince encuentros. Los resultados reflejaron una evaluación mayormente positiva respecto de la posibilidad de generar nuevos contactos comerciales.

Entre los resultados concretos, Fraccionadora San Juan SA logró una venta de aproximadamente 34.500 botellas con Saltos del Guairá, Paraguay, y una cantidad equivalente para el mercado brasileño. Por su parte, Bodega Putruele concretó ventas a San Pablo, mientras que Bodegas Bórbore obtuvo oportunidades de venta cuyo destino no fue especificado.

Cambios en el consumo de vinos en Brasil

Durante la feria, algunos expositores señalaron modificaciones en las preferencias de los consumidores brasileños, con una demanda más diversificada y un mayor interés por vinos de segmentos superiores. Según indicaron, el mercado tradicionalmente se concentraba en productos económicos y de entrada de gama, orientados a grandes volúmenes, pero ahora también muestra oportunidades para vinos de mayor precio y valor agregado.

Otro dato destacado fue que el consumo per cápita de vino en Brasil superó por primera vez los tres litros anuales por habitante, según datos difundidos por ProWine San Pablo y reportes del sector vitivinícola en 2026. Este escenario representa una oportunidad para las bodegas argentinas que buscan ampliar su presencia en el mercado regional.

San Juan busca fortalecer sus exportaciones

La participación en ProWine San Pablo permitió a las bodegas sanjuaninas presentar sus productos, reunirse con importadores y explorar nuevas posibilidades comerciales. Con Brasil como uno de sus principales mercados regionales, la provincia apunta a consolidar la presencia de sus vinos y ampliar sus oportunidades de exportación.