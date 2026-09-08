Las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment) son evaluaciones internacionales organizadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que miden los conocimientos esenciales de los estudiantes de 15 años. Su objetivo implica evaluar la capacidad de los adolescentes para aplicar estos saberes adquiridos a situaciones nuevas de la vida real. Los recientes resultados demuestran un nivel académico muy preocupante para los estudiantes de Argentina, registrando un marcado deterioro general.

En la evaluación de 2025, el país empeoró sus marcas en las tres áreas centrales respecto de la medición del año 2022. El impacto más grave se detectó en la prueba de matemática, donde el 76% de los jóvenes no alcanzó los requerimientos mínimos de aprendizaje. El promedio nacional fue de 367 puntos, sufriendo una alarmante caída de 11 puntos frente al examen anterior.

Este registro estadístico ubica al territorio nacional 96 puntos por debajo del promedio general de los países de la OCDE. La tendencia histórica de esta materia es sumamente negativa para los alumnos locales. La proporción de estudiantes con bajo desempeño saltó del 64% en 2006 al 76% en la actualidad, profundizando una crisis sostenida.

Retroceso en lectura y ciencias

El área de lectura también mostró un claro deterioro al sumar 389 puntos, perdiendo 12 puntos en apenas tres años. Las estadísticas oficiales señalan que el 59% de los chicos evaluados no logró alcanzar el nivel 2, considerado como la base de comprensión lectora. Esta gran proporción de alumnos con bajo desempeño supera a las registradas por otros países de la región como Chile, Uruguay y Costa Rica.

La prueba internacional de 2025 tuvo como foco principal el área de ciencias, evaluándola con mayor profundidad. En esta disciplina se obtuvieron 393 puntos, marcando un descenso interanual del 3,2% para la Argentina. El 59% de los alumnos tampoco alcanzó los niveles mínimos esperados para poder desenvolverse plenamente en las sociedades modernas.

Solo el 1% de los estudiantes locales logró alcanzar los niveles superiores de rendimiento en el área científica. Esta baja proporción es idéntica a la que presentan Brasil y Colombia, pero resulta muy inferior al promedio del 7% que exhiben las naciones de la OCDE.

Posición global y alcance de la prueba

La última evaluación global contó con la participación de 760.000 estudiantes distribuidos en 91 sistemas educativos. Para representar a la Argentina se tomó una muestra nacional de 11.093 adolescentes provenientes de 412 escuelas. El país quedó relegado a los puestos 62 para lectura, 71 para ciencias y 75 en matemática a nivel global.

Al observar únicamente a los 13 países latinoamericanos que formaron parte, el sistema educativo nacional quedó en el octavo lugar en las tres materias. El informe detalla que el nivel académico argentino fue superado por Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia. Por debajo de la línea nacional en matemática solo se ubicaron Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay.