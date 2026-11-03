El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó de la 32° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) en el Golden Center de la Ciudad de Buenos Aires. En su exposición, el mandatario santafesino planteó un debate de fondo sobre el destino de las divisas que generan la minería y la energía, y llamó a "cuidar a cada una de las ramas de la industria" en un contexto de caída de la actividad fabril.

Pullaro integró el segundo panel junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, bajo el eje "La nueva geografía del desarrollo", donde se analizó la integración de las cadenas de valor regionales y el potencial de los sectores extractivos. "La actividad macroeconómica genera oportunidades pero tenemos que estar preparados para lo que viene. Hay que cuidar a cada una de las ramas de las industrias y no tenemos que dejar caer a ninguna", sostuvo el gobernador.

El punto más fuerte de su discurso fue la propuesta sobre el uso de las divisas. "La discusión es qué vamos a hacer con esas divisas que hasta ahora las tuvo el campo. ¿Vamos a pensar en la redistribución de la riqueza como se pensó mucho tiempo, o en el desarrollo de la infraestructura para generar igualdad?", se preguntó Pullaro. En esa línea, abogó por aplicar "políticas contracíclicas en momentos de dificultades" y por tomar crédito para "hacer infraestructura pública para el desarrollo".

La Ronda RIGI y el potencial de Santa Fe

Pullaro aprovechó su alocución para destacar los resultados de la primera Ronda de Negocios RIGI que se realizó en Rosario. Según sus cifras, "tuvimos más de 2.000 rondas de negocios con la participación de 1.800 empresas de diferentes provincias del país, de las cuales 800 acordaron con las mineras para ser proveedoras de primera generación". Para el gobernador, ese resultado "permite tener una perspectiva a largo plazo muy positiva".

El mandatario también remarcó el trabajo que Santa Fe viene haciendo para insertarse en la cadena de valor minera. "Creamos en 2017 la Mesa de Gas, Minería y Petróleo, y empezamos a trabajar. Antes Santa Fe iba a Dubái; hoy Santa Fe va a San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Salta o Neuquén", afirmó. Y agregó un dato clave: "Hoy tenemos casi 700 industrias que trabajan en minería y energía", además de 6.500 empresas que se desarrollaron al lado del campo.

La mirada de San Juan en la UIA

En el mismo encuentro, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expuso en el primer panel sobre el potencial minero y de infraestructura de la provincia. Orrego destacó que San Juan consiguió recursos por más de 1.000 millones de dólares para obras y remarcó la estrategia de salir a buscar inversiones. "En San Juan no esperamos que los problemas nos toquen la puerta, salimos a buscar las soluciones y las inversiones", afirmó.