El gobernador Marcelo Orrego participó como orador de la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada en Buenos Aires, donde expuso sobre el potencial de San Juan para contribuir al desarrollo del país. El mandatario integró un panel junto a otros gobernadores, bajo el eje “La nueva geografía del desarrollo”.

Durante el encuentro, los mandatarios analizaron el impacto provincial de sectores como la energía y la minería, además de la importancia de integrar las cadenas de valor regionales para fortalecer el desarrollo federal. Orrego compartió el primer panel con Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, y Raúl Jalil, de Catamarca.

En un segundo panel participaron Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

Minería, infraestructura e inversiones

En su exposición, Orrego destacó la estrategia del Gobierno provincial para avanzar hacia un desarrollo diversificado, con la minería como uno de los motores de crecimiento y generación de oportunidades para San Juan y el país. También puso el foco en el plan de infraestructura que lleva adelante la provincia y en las alternativas desarrolladas para financiarlo.

“En San Juan no esperamos que los problemas nos toquen la puerta, no nos quedamos quietos detrás de un mostrador, salimos a buscar las soluciones y las inversiones”, expresó el gobernador. Además, señaló que la provincia obtuvo recursos por más de 1.000 millones de dólares, destinados, entre otros objetivos, a obras para mejorar la seguridad y reducir los costos de la logística.

El desafío de la competitividad industrial

Otro de los temas abordados por el mandatario fue la competitividad de la industria y la necesidad de reducir impuestos. En ese sentido, expuso las medidas que San Juan viene implementando para disminuir la presión tributaria.

La conferencia reunió a referentes del empresariado argentino y autoridades nacionales y provinciales. En la apertura participaron el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El cierre estuvo a cargo del presidente de la UIA, Martín Rapalini, y del jefe de Gabinete de ministros, Diego Santilli.