Las líneas de crédito relanzadas por el Gobierno de San Juan a través de Punto Pyme alcanzaron el límite de los fondos disponibles debido a la fuerte demanda de pymes y emprendedores. Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación destacaron la repercusión que tuvo el programa desde su relanzamiento en mayo.

En menos de cuatro meses, las solicitudes recibidas alcanzaron la totalidad de los fondos puestos a disposición. Entre 2025 y 2026, Fiduciaria San Juan otorgó créditos por $9.245 millones, que beneficiaron a más de 200 pymes y emprendedores de la provincia.

El nivel de demanda llevó al programa a completar el fondeo previsto, con una importante participación de proyectos destinados a fortalecer la producción y ampliar las inversiones.

En qué se destinaron los fondos

Del total de los créditos otorgados, el 46% correspondió a proyectos de inversión en bienes de capital. Otro 37% fue destinado exclusivamente a capital de trabajo para el sector agroindustrial, incluyendo cosecha, elaboración, labores culturales y compra de agroquímicos.

El 17% restante correspondió a capital de trabajo para empresas de los sectores de industria, comercio y servicios.

De esta manera, las líneas permitieron atender tanto necesidades vinculadas con el funcionamiento cotidiano de los emprendimientos como proyectos destinados a incorporar equipamiento y mejorar la capacidad productiva.

Hay $9.500 millones en análisis

La demanda no se detuvo con los créditos ya otorgados. Actualmente, Fiduciaria San Juan tiene en análisis solicitudes de 160 pymes sanjuaninas por $9.500 millones, que se encuentran en proceso de revisión antes de su eventual otorgamiento y transferencia.

Si estas operaciones avanzan, se completaría la asignación de la totalidad de los fondos que fueron puestos a disposición mediante las líneas de crédito.

Uno de los datos destacados es que el 84% de las solicitudes en análisis corresponde a proyectos de inversión en bienes de capital, por un monto de $7.920 millones.

Riego, energía y reconversión

Más de la mitad de los montos que actualmente están en estudio corresponden a las líneas estratégicas definidas para instalación de sistemas de riego, energías alternativas, reconversión agrícola y construcción de galpones industriales.

Estos proyectos concentran una parte importante de la demanda y reflejan el interés de pymes y emprendedores por destinar financiamiento a inversiones de largo plazo.

Con este nivel de solicitudes, desde el Gobierno provincial consideraron que el programa alcanzó el límite de fondeo previsto y calificaron como exitosa la colocación de las líneas de crédito de Punto Pyme.