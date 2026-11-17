El Qigong es una práctica corporal de origen chino que combina movimientos lentos, respiración y atención consciente. Propone moverse sin apuro, mejorar la postura y conectar con el cuerpo. En Salud & Bienestar, la kinesióloga Elba Moreno explicó cómo funciona, qué beneficios puede aportar y por qué también resulta accesible para los adultos mayores.

La especialista señaló que esta disciplina surgió vinculada a la búsqueda del bienestar y a la observación de la naturaleza. Hoy se utiliza como una actividad física suave, que puede adaptarse a distintas edades y capacidades. Aunque algunos estudios sugieren beneficios para el equilibrio, el estrés y ciertos dolores, no reemplaza los tratamientos médicos.

Movimientos suaves y respiración consciente

Moreno describió dos modalidades: una estática, conocida como «abrazo al árbol», y otra dinámica, integrada por secuencias de movimientos pausados. En ambas se busca mantener una postura alineada, coordinar la respiración y concentrarse en el momento presente.

Elba Moreno, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia.

“Estoy acá presente haciendo este movimiento”, resumió al explicar la atención que requiere cada ejercicio.

A diferencia de otras disciplinas, como el yoga, donde pueden mantenerse determinadas posturas, el Qigong suele privilegiar el movimiento continuo y fluido. No exige experiencia previa ni un rendimiento deportivo específico.

Según la kinesióloga, la práctica favorece el trabajo de la coordinación, la flexibilidad y la conciencia corporal. También puede convertirse en un espacio de calma para quienes atraviesan jornadas de mucho estrés. “Eso inevitablemente nos va a llevar también a calmar nuestra mente y bajar nuestros niveles de ansiedad”, sostuvo al referirse a la respiración lenta.

Una actividad que se adapta a cada persona

Uno de los aspectos que destacó Moreno es la posibilidad de modificar los ejercicios según las necesidades individuales. Pueden realizarse de pie o sentados, con movimientos de menor amplitud cuando existen dificultades de movilidad. En personas con enfermedades crónicas, conviene consultar previamente con el equipo de salud para adecuar la intensidad y evitar riesgos.

La profesional compartió su experiencia en el Centro de Salud Comandante Cabot, donde se desarrollan encuentros semanales con participantes, muchas de ellas mujeres de alrededor de 80 años. El taller comenzó como una propuesta para personas con diabetes, hipertensión, artrosis u otras afecciones crónicas y continuó con el grupo.

“Se adapta justamente a cada practicante”, expresó al describir cómo algunas asistentes alternan los ejercicios de pie con otros sentadas.

Para la especialista, la constancia es más importante que la exigencia física: los movimientos se aprenden progresivamente y cada persona avanza a su ritmo.

Quienes deseen comenzar pueden buscar espacios coordinados por profesionales capacitados. Moreno también realiza esta práctica en Equivital, ubicado en Córdoba 2579 Este, Santa Lucía. Su invitación fue incorporar el movimiento como una pausa saludable dentro de la rutina, sin abandonar los cuidados médicos habituales.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.