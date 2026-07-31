Tras la inflación de 1,9% registrada en junio, la más baja de los últimos once meses, el mercado sigue de cerca la evolución de los precios para determinar si la desaceleración continuará durante julio. El dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) será difundido por el Indec el jueves 13 de agosto.

Los relevamientos realizados por consultoras privadas muestran un escenario de relativa estabilidad, aunque con algunas diferencias. En general, las proyecciones ubican la inflación de julio en torno al 2%, impulsada por aumentos en algunos rubros específicos y una desaceleración observada hacia el cierre del mes.

La consultora Analytica estimó una inflación mensual del 1,9%. Según su informe, durante la tercera semana de julio los precios de alimentos y bebidas aumentaron un 0,4%, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó el 2%.

Entre los alimentos, las principales subas correspondieron a las verduras (7,7%) y a los pescados y mariscos (6,5%). En cambio, las frutas (0,9%) y las carnes y derivados (0,2%) mostraron incrementos inferiores al promedio.

Por su parte, Eco Go elevó su proyección mensual al 2,1%, tras registrar un aumento semanal del 0,5% en alimentos durante la última semana de julio. La consultora explicó que la estabilidad de algunos productos estacionales y las liquidaciones de indumentaria ayudaron a moderar la inflación respecto de las previsiones anteriores.

En tanto, LCG, que releva semanalmente alrededor de 8.000 productos en grandes cadenas de supermercados, detectó un incremento del 0,3% en alimentos y bebidas durante la tercera semana del mes. Sin embargo, el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó el 1,9%, impulsado principalmente por los aumentos en lácteos y huevos (4%), carnes (2,8%) y panificados, cereales y pastas (2,6%).

A su vez, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación del 2% para julio y estimó una variación acumulada del 22,3% para los próximos doce meses.

Las expectativas para el próximo año

En paralelo, una encuesta elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella junto con Poliarquía mostró un aumento en las expectativas inflacionarias de la población.

El estudio, realizado entre el 2 y el 16 de julio sobre 1.000 personas de todo el país, indicó que la inflación esperada para los próximos doce meses se ubicó en 35,8%, 3,7 puntos porcentuales por encima de la medición anterior, aunque la mediana permaneció estable en 30%.

Por regiones, el Gran Buenos Aires registró las expectativas más elevadas con 43,2%, seguido por la Ciudad de Buenos Aires (38,8%) y el interior del país (32,3%). Para los próximos 30 días, los encuestados estimaron una inflación promedio del 3,55%, levemente superior al 3,50% relevado en junio.