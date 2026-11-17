Franco Colapinto podrá estrenar un turbocompresor en el Gran Premio de Las Vegas sin retroceder en la grilla por el cambio. Según informó Infobae, Alpine montará la pieza desarrollada por Mercedes en los dos A526. Tanto el argentino como su compañero Pierre Gasly usaron tres de los cuatro turbos permitidos y tienen margen para incorporar el nuevo.

Colapinto tendrá la primera oportunidad de probarlo el jueves 19 de noviembre a las 21.30, hora de San Juan. Llega a la antepenúltima fecha de la Fórmula 1 con seis carreras consecutivas fuera de los diez primeros. Gasly tampoco sumó en las últimas dos y Alpine tiene a Racing Bulls por delante en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores.

Qué cambia en el motor del Alpine

La novedad está en el turbo, la pieza que aprovecha los gases de escape para comprimir el aire que entra al motor. La desarrolló Mercedes, proveedor de Alpine, en un momento en que la escudería francesa ya concentró su trabajo aerodinámico en el auto de 2027. Por esa vía, Colapinto todavía recibe una mejora para el tramo final de este campeonato.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) habilitó el desarrollo a partir de una comparación entre los motores de combustión. En su primera evaluación del año, el de Mercedes quedó entre un 2% y un 4% por debajo del mejor registro. Esa diferencia le dio derecho a homologar una evolución adicional en 2026 y otra en 2027 dentro del programa ADUO.

El porcentaje corresponde a la diferencia que midió la FIA entre los motores. Para saber cuánto puede ganar el Alpine por vuelta con el nuevo turbo, los ingenieros tendrán que evaluar el conjunto en pista. Toto Wolff, jefe de Mercedes, anticipó que espera una ganancia pequeña y que el principal objetivo en Las Vegas es probar la pieza en condiciones de carrera.

Por qué Colapinto puede usar el turbo y Russell lo dejará pasar

En el equipo oficial de Mercedes, el plan es instalar la evolución en el auto de Kimi Antonelli. Para George Russell, en cambio, incorporar otro turbo implicaría una sanción en la grilla. El británico todavía pelea por el subcampeonato y Wolff considera que la mejora esperada difícilmente compense los puestos que perdería antes de largar.

Ahí está la ventaja para Colapinto y Gasly. Al disponer de un cuarto turbo dentro del cupo, Alpine puede probar cuánto rinde la pieza y conservar los lugares que sus pilotos consigan en la clasificación.

El desafío de Colapinto en las calles de Las Vegas

Será la tercera presentación del argentino en este circuito callejero. En sus dos visitas anteriores terminó 14° y 15°. Esta vez encontrará largas rectas donde podrá evaluar la respuesta del motor, aunque en la previa que difundió Alpine el piloto puso el acento en otra dificultad de correr de noche en el desierto.

Con el asfalto frío, explicó Colapinto, uno de sus objetivos será mantener los neumáticos en la temperatura adecuada. Gasly señaló que las rectas desembocan en frenadas fuertes y que el sector central exige precisión. Alpine ya consiguió buenos lugares de largada en Las Vegas, pero le costó sostenerlos durante la carrera.

Para seguir la actividad desde San Juan, después del primer ensayo del jueves habrá dos prácticas el viernes 20, a la 1 y a las 21.30. La clasificación comenzará el sábado 21 a la 1 y la carrera se largará el domingo 22 a la 1, hora argentina.