La difusión del dato de actividad de septiembre por parte del INDEC reavivó la discusión sobre si la economía argentina entró en recesión. En la lectura que plantea el informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae), muestra una sucesión de caídas trimestrales —sumada al antecedente del segundo trimestre— ubicando al pais en dos trimestres seguidos en baja, una definición clásica que suele asociarse a una fase recesiva.

Al mirar los números con lupa, el escenario muestra dos caras que explican por qué el diagnóstico genera lecturas distintas. Por un lado, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre marcó una suba mensual del 1,1% respecto de agosto, pero cerró 1,2% por debajo de septiembre de 2025 y acumuló tres meses seguidos de caída interanual, tras los retrocesos de julio y agosto, meses que en esta revisión quedaron en -2,5% y +0,4%, respectivamente. A eso se suma que la tendencia de fondo sigue sin mostrar un empuje firme.

En el plano político y económico, el debate también atraviesa la evaluación del programa que impulsa el presidente Javier Milei: mientras sectores críticos sostienen que el rumbo actual desemboca en un enfriamiento prolongado y advierten sobre el peso del ajuste en el consumo y la producción, desde el plano técnico se recuerda que el EMAE es un estimador mensual y que el cuadro de fondo depende de cómo cierren los registros trimestrales del Producto Interno Bruto (PIB) y de qué ocurra en cada sector.

Para el trabajador, el comerciante o quien mueve un emprendimiento diario, la discusión sobre etiquetas económicas suele quedar en segundo plano frente a la realidad concreta de su rubro. Cuando la actividad general pierde fuerza frente al año pasado, el comercio y la industria sienten el freno y el ingreso cotidiano no alcanza a despegar, la sensación de marcha trabada se vuelve palpable mucho antes de que aparezca una palabra en los papeles.

El informe del Indec sobre la actividad económica de septiembre no habla de recesión, pero deja un cuadro partido que ayuda a entender por qué en la calle conviven señales de alivio con una sensación de freno en el día a día.

Los datos oficiales muestran que, frente a septiembre del año pasado, la actividad cayó 1,2%, sumando tres meses seguidos en baja tras julio y agosto, aunque en el mes a mes descontado por estacionalidad hubo un repunte del 1,1% respecto de agosto y el acumulado de los primeros nueve meses del año sigue 1% arriba.

¿Significa eso que la economía está en recesión o que los números esconden un cuadro peor? En los papeles, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) es un termómetro mensual que no define por sí solo si hay recesión —una categoría que suele analizarse con mayor amplitud sobre el PBI trimestral— y el organismo estadístico expone tanto las subas como las caídas.

Sin embargo, el foco puesto en el rebote mensual de septiembre y en el acumulado anual positivo contrasta con otros dos datos del mismo reporte: la tendencia de fondo está quieta (0,0%) desde febrero y el nivel desestacionalizado (152,2) todavía está por debajo de los picos de fin de 2025 y de marzo de este año.

Para el trabajador, el comerciante o el vecino común, la diferencia está en qué sector le toca moverse. El informe refleja una economía a dos velocidades: cinco rubros crecieron frente a septiembre de 2025 —con minería (11,1%), energía y agua (4%), construcción (3,5%), hoteles y restaurantes (3,4%) y salud (0,7%) a la cabeza—, mientras que diez retrocedieron.

Entre los sectores que jugaron en contra aparecen varios que pesan fuerte en el movimiento cotidiano y el empleo: el comercio mayorista y minorista (-2,2%), la industria manufacturera (-1,8%), el agro (-2%), el transporte y las comunicaciones (-0,7%), la administración pública (-1,7%) y otros servicios comunitarios y personales (-2,2%), además de la intermediación financiera (-11,5%) y la pesca (-48,6%).

Así, aunque el documento oficial no etiquete el momento como recesión y muestre avances puntuales en minería y construcción, la combinación de tendencia estancada y caídas interanuales en comercio, industria y servicios explica por qué, en la experiencia cotidiana de muchos hogares y negocios, la sensación predominante sigue siendo la de una marcha trabada. El próximo dato oficial, el de octubre, se conocerá el lunes 21 de diciembre.

Cuando caen comercio, industria, transporte, agro y administración pública frente al año pasado, y la tendencia general lleva meses sin despegar, la experiencia cotidiana de mucha gente se parece más a un freno o estancamiento que a una expansión.

Incluso sería correcto llamar estanflación. Si bien queda en el recuerdo el 211% de inflación de 2023, en octubre de este año el dato interanual fue del 33% cuando el promedio a nivel mundial no llega al 4%.

De aquí a diciembre de 2027 Argentina tiene importantes vencimientos de deuda en dólares y en pesos y el mercado percibe que el Gobierno no tiene poder de fuego para afrontarlos, motivo por el cual el Riesgo País más que se duplicó en las últimas semanas.

En el Relevamiento Mensual de Expectativas del Banco Central, hecho en base a las respuestas de algunas de las consultoras locales e internacionales más importantes, el mercado ve un dólar cercano a los $2.000 en octubre del año que viene. A pesar de la recesión, una devaluación de ese calibre sin dudas empujará al alza los precios y una inflación que encontró un piso en torno al 2%.

En términos objetivos y en un lenguaje claro para el lector de a pie: por la regla de dos trimestres seguidos con baja de la actividad desestacionalizada, la economía entra en recesión técnica a partir del comportamiento del tercer trimestre, a la espera de que el INDEC publique el dato definitivo del PIB trimestral que confirme o ajuste ese cálculo.