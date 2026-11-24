El proyecto de Código Electoral impulsado por el Ejecutivo provincial plantea modificaciones respecto del Sistema de Participación Abierta y Democrática (SiPAD) vigente en San Juan. El expediente 2946/2026 propone cambios en la selección de candidatos, la cantidad de listas que puede presentar cada frente, la acumulación de votos y el instrumento de votación.

Con el SiPAD, los sectores que integran un frente pueden presentar candidatos como subagrupaciones y competir entre sí en las elecciones generales. En cambio, el proyecto establece que cada partido o frente defina sus postulantes antes de esa instancia mediante internas abiertas o cerradas, de acuerdo con su carta orgánica o las reglas de la alianza.

Menos candidaturas por frente y sin sumatoria de votos

Otra diferencia central está en la cantidad de candidaturas que puede presentar cada espacio político. El sistema vigente permite varias fórmulas para gobernador, listas de diputados proporcionales y candidatos a diputado departamental, además de varios postulantes a intendente con sus respectivas listas de concejales en cada municipio.

La iniciativa del Ejecutivo establece una fórmula de gobernador y vice y una lista de diputados proporcionales para toda la provincia, además de un candidato a diputado por departamento. Para los municipios, contempla un candidato a intendente y una lista de concejales por cada distrito.

El SiPAD permite la sumatoria de votos entre distintas candidaturas de un mismo frente dentro de cada categoría, una modalidad conocida como sistema de lemas. El proyecto elimina ese mecanismo y establece que, para gobernador, intendente y diputado departamental, gana quien obtiene más votos propios en la elección general.

Boleta partidaria y boleta única de papel

El sistema vigente utiliza boletas partidarias de papel, con la posibilidad de votar una lista completa o cortar por categoría. El proyecto propone implementar la Boleta Única de Papel, con las fuerzas políticas organizadas en filas y los cargos en columnas, manteniendo la opción de elegir lista completa o marcar cada categoría por separado.

También cambia la forma de presentar las categorías provinciales y municipales cuando las elecciones coinciden. Actualmente pueden figurar en una misma boleta partidaria, dividida en tramos separables, mientras que la iniciativa contempla dos hojas independientes, cada una con un casillero de lista completa.

La boleta provincial incluiría gobernador y vice, diputados proporcionales y diputado departamental. La municipal reuniría las categorías de intendente y concejales.

Los requisitos para competir por la Gobernación

El proyecto también modifica las condiciones que deben cumplir los espacios políticos para presentar una fórmula para gobernador. Con el SiPAD, cada subagrupación debe presentar una fórmula, una lista completa de diputados proporcionales y candidaturas a diputado departamental e intendente en al menos diez departamentos.

En cambio, la propuesta del Ejecutivo establece que el frente que presente una fórmula para gobernador y vice deberá completar las candidaturas provinciales y municipales en todos los departamentos. De esta manera, el expediente plantea un esquema diferente para la conformación de listas y la competencia electoral en San Juan.