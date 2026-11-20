El riesgo país de Argentina superó los 1.000 puntos básicos y encendió nuevas señales de preocupación en el escenario financiero nacional. El indicador elaborado por JP Morgan llegó a los 1.038 puntos, su nivel más alto en los últimos 13 meses, en medio de una nueva caída de los bonos soberanos.

El incremento refleja una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores y complica las posibilidades de financiamiento del Estado argentino en los mercados internacionales. Además, puede generar consecuencias sobre las tasas de interés, el comportamiento del dólar, las reservas del Banco Central y la actividad económica.

Qué significa superar los 1.000 puntos

Un riesgo país por encima de los 1.000 puntos implica un sobrecosto aproximado de 10 puntos porcentuales sobre la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto significa que Argentina enfrenta mayores dificultades para conseguir financiamiento externo, ya que los inversores exigen una rentabilidad más elevada para prestarle dinero.

En este contexto, el Estado, las provincias y las empresas encuentran condiciones más complicadas para emitir deuda o solicitar préstamos en el exterior. También se dificulta la posibilidad de refinanciar vencimientos y conseguir capital para nuevas inversiones.

Las consecuencias sobre el dólar y las reservas

Uno de los principales efectos de la suba del indicador es la presión sobre el mercado cambiario, debido a que los inversores buscan mayor cobertura en moneda extranjera. Esa demanda puede impulsar los tipos de cambio financieros y obligar al Banco Central a intervenir para sostener las reservas internacionales.

Otro aspecto que preocupa es el posible traslado a los precios de los movimientos cambiarios. Los productos que utilizan insumos importados o materias primas dolarizadas pueden registrar aumentos si se profundizan las presiones sobre el tipo de cambio.

Los vencimientos de deuda y el financiamiento

La situación también representa un desafío para el cumplimiento de los compromisos financieros del país. Según el análisis publicado, Argentina enfrenta vencimientos cercanos a los 4.500 millones de dólares en enero, correspondientes a bonistas privados.

El encarecimiento del crédito externo podría obligar al Gobierno a recurrir a otras fuentes de financiamiento o utilizar reservas para afrontar esos compromisos. Los especialistas advierten que esa situación puede reducir la capacidad de intervención del Banco Central y profundizar las dificultades financieras.

La mirada de los economistas

El economista Christian Buteler advirtió que un riesgo país de esta magnitud muestra que Argentina todavía está lejos de recuperar el acceso a los mercados voluntarios de crédito. También señaló que el movimiento puede trasladarse a los bonos en pesos y provocar mayores tasas en las colocaciones de deuda del Gobierno.

Por su parte, Mariano Sardáns, CEO de FDI, vinculó el incremento del indicador con la incertidumbre política y la falta de previsibilidad sobre las reglas económicas. Según su análisis, ese escenario lleva a algunos inversores a desprenderse de bonos, frenar inversiones y postergar decisiones.